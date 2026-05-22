La Municipalidad de Plottier puso en marcha un nuevo Plan de Regularización Fiscal que permitirá cancelar deudas municipales con importantes descuentos en intereses y financiación de hasta 18 cuotas. La medida alcanza a tasas, patentes, licencias comerciales y otras contribuciones vencidas hasta marzo de 2026.

La iniciativa fue presentada en el marco de la gestión encabezada por la intendenta Malena Resa, quien asumió el gobierno municipal tras la renuncia de Luis Bertolini, acorralado por causas judiciales y cuestionamientos políticos. Desde el Ejecutivo local remarcaron que el objetivo es mejorar la recaudación y ofrecer herramientas para que vecinos y comerciantes puedan regularizar su situación económica en un contexto complejo para muchas familias de la región.

Cómo funcionará el nuevo plan de pagos en Plottier

El programa estará vigente hasta el próximo 30 de junio y fue impulsado por la Subsecretaría de Hacienda de Plottier. Según se informó oficialmente, podrán adherirse contribuyentes con deudas devengadas hasta el 30 de marzo de 2026.

La moratoria incluye distintos tributos municipales, entre ellos:

Tasas retributivas

Patentes

Licencias comerciales

Contribuciones municipales

Uno de los principales beneficios será la quita del 80% de los intereses acumulados para quienes opten por cancelar la deuda al contado, ya sea mediante efectivo o medios electrónicos.

Planes de hasta 18 cuotas para vecinos y comerciantes

Además del pago contado, el municipio habilitó distintas alternativas de financiación que irán de 2 a 18 cuotas. En esos casos, las reducciones de intereses oscilarán entre el 20% y el 60%, dependiendo de la cantidad de cuotas seleccionadas.

Desde la Subsecretaría de Hacienda de Plottier explicaron que cuanto menor sea el plazo elegido, mayor será el descuento aplicado sobre los intereses.

También indicaron que:

La primera cuota deberá abonarse al momento de adherirse al plan

Las restantes vencerán cada día 15

La financiación utilizará la tasa activa del Banco Provincia del Neuquén (BPN)

La medida busca aliviar la situación de contribuyentes afectados por la caída de la actividad económica y el aumento de costos que atraviesan localidades del Alto Valle y la región petrolera vinculada a Vaca Muerta.

Dónde consultar y cómo adherirse a la moratoria de Plottier

Los vecinos interesados en acceder al plan pueden realizar consultas en la Dirección de Recaudaciones de Plottier, ubicada sobre Avenida San Martín 155.

También se habilitaron canales telefónicos y digitales para asesoramiento:

Teléfono: 4937971

Correo electrónico: recaudaciones@plottier.gob.ar

Desde el municipio plottiense señalaron que esperan una amplia adhesión durante las próximas semanas, especialmente entre comerciantes y contribuyentes que arrastran deudas desde años anteriores.