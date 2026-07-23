Tras varios días marcados por lluvias, nieve y bajas temperaturas, este jueves 23 de julio se presentará con condiciones más estables en buena parte del territorio neuquino. De acuerdo con los datos meteorológicos oficiales, en el Alto Valle y el centro provincial predominará la nubosidad variable, con temperaturas máximas que rondarán entre los 9 y 13 grados. En la zona cordillerana, en cambio, continuarán las precipitaciones níveas y el ambiente muy frío.

Neuquén capital: mejora el tiempo y vuelve el sol

La capital neuquina tendrá una jornada inestable durante las primeras horas, pero con tendencia a mejorar hacia la tarde. Se espera una temperatura máxima cercana a los 13°C y una mínima de -2°C durante la noche. El viento soplará del sector sudoeste con velocidades moderadas y ráfagas que podrían alcanzar los 28 km/h.

La mejora permitirá un jueves más agradable que el registrado durante el inicio de la semana, aunque las heladas seguirán presentes durante la mañana y al finalizar el día.

Zapala: frío, viento y probabilidad de aguanieve

En Zapala se espera una jornada fría, con temperaturas entre los 0°C y los 9°C. El pronóstico anticipa nubosidad variable y probabilidad de aguanieve aislada durante algunos momentos del día. El viento del noroeste podría presentar ráfagas cercanas a los 47 km/h.

Las condiciones mejorarán respecto de las nevadas registradas durante las últimas jornadas, aunque persistirá el ambiente invernal característico de la zona centro de la provincia.

Chos Malal: temperaturas frescas y algunas nubes

Para el Norte neuquino se prevé una jornada relativamente estable. En Chos Malal las temperaturas oscilarán entre los 3°C y los 12°C, con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de precipitaciones.

El viento será leve a moderado y no se esperan fenómenos significativos, lo que favorecerá las actividades habituales en la región.

San Martín de los Andes: la nieve seguirá siendo protagonista

La localidad cordillerana continuará bajo un escenario plenamente invernal. Para este jueves se esperan nevadas débiles durante gran parte de la jornada, con temperaturas cercanas a 1°C durante el día y mínimas bajo cero por la noche. Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

El panorama se mantiene en línea con las alertas emitidas para la cordillera neuquina, donde los acumulados de nieve podrían ser importantes en sectores del Parque Nacional Lanín y áreas cercanas. Durante los últimos días, las intensas nevadas obligaron a suspender clases y generaron complicaciones en rutas y caminos de montaña.

Villa La Angostura: persisten las condiciones de temporal invernal

Villa La Angostura continuará afectada por el ingreso de aire frío y humedad desde la cordillera. Se esperan nevadas intermitentes, temperaturas cercanas a los 0°C y acumulación de nieve en sectores altos y rutas de acceso. Las autoridades mantienen la recomendación de circular únicamente con extrema precaución y portar cadenas ante posibles complicaciones en los caminos.