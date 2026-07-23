El invierno sigue mostrando su cara más rigurosa en gran parte del país. Para este jueves 23 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigentes alertas por nevadas que alcanzan a sectores de la Patagonia y la región cordillerana del oeste argentino, donde se esperan importantes acumulaciones de nieve y condiciones que podrían complicar la circulación.

Las áreas afectadas comprenden sectores de Santa Cruz, Chubut y las zonas cordilleranas de Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja. Según el organismo nacional, las precipitaciones se presentarán en forma de nevadas persistentes y, por momentos, con intensidad fuerte.

Hasta 50 centímetros de nieve en zonas cordilleranas

De acuerdo con el informe oficial del SMN, las nevadas podrían dejar acumulaciones significativas en distintos sectores de la cordillera.

Las previsiones indican que se esperan entre 20 y 50 centímetros de nieve acumulada en áreas cordilleranas, mientras que en zonas más bajas los registros oscilarían entre 10 y 30 centímetros.

Además, desde el organismo advirtieron que estos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores donde las condiciones atmosféricas favorezcan una mayor intensidad de las precipitaciones.

La persistencia de las nevadas podría provocar una rápida acumulación sobre rutas, caminos de montaña y centros turísticos de alta montaña.

Qué provincias de la Argentina están bajo alerta por nieve

Las alertas vigentes del SMN alcanzan a las provincias de:

Santa Cruz

Chubut

Río Negro (zona cordillerana)

(zona cordillerana) Neuquén (zona cordillerana)

(zona cordillerana) Mendoza (zona cordillerana)

(zona cordillerana) San Juan (zona cordillerana)

(zona cordillerana) La Rioja (zona cordillerana)

En estas regiones, las autoridades recomiendan extremar las precauciones debido a la posible reducción de visibilidad, la formación de hielo sobre la calzada y las dificultades para transitar por rutas de montaña.

Riesgos para la circulación y actividades al aire libre

Las condiciones previstas pueden generar inconvenientes para quienes deban desplazarse por zonas afectadas por el temporal invernal. La combinación de nieve acumulada y bajas temperaturas favorece la formación de hielo, especialmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Por este motivo, las autoridades aconsejan evitar viajes que no sean indispensables y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado de rutas y caminos.

También se recomienda limitar las actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad de las nevadas.

Recomendaciones del SMN ante una alerta amarilla

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Evitar actividades al aire libre durante las nevadas más intensas.

Retirar periódicamente la nieve acumulada sobre techos y estructuras.

Circular únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve.

Utilizar cadenas u otros elementos de seguridad cuando las autoridades lo indiquen.

Ventilar viviendas y vehículos para prevenir la acumulación de monóxido de carbono.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Además, se recomienda contar con una mochila de emergencias que incluya linterna, radio, teléfono celular cargado, documentación personal y otros elementos básicos para situaciones imprevistas.

Qué significa una alerta amarilla por nevadas

El nivel amarillo emitido por el SMN indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y provocar interrupciones momentáneas de actividades cotidianas.

Si bien no se trata del máximo nivel de advertencia, las autoridades señalan que estas condiciones requieren atención especial, especialmente en zonas de montaña y corredores turísticos, donde la evolución del tiempo puede modificar rápidamente el estado de las rutas y los servicios.

Ante la continuidad de las nevadas, el seguimiento permanente de los pronósticos y las actualizaciones oficiales será clave para minimizar riesgos durante esta nueva jornada de invierno intenso en la cordillera argentina.