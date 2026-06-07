La primaria 15 de Chos Malal alcanzó una ejecución del 85%: cómo es su remodelación

Las obras de mejora, refuncionalización y ampliación en el edificio de la primaria 15 de Chos Malal registran un avance del 85%. La inversión dispuesta para la intervención integral de la institución es de $639.433.403.

Se lleva adelante la creación de nuevos espacios que representan 202,9 metros cuadrados adicionales a los preexistentes; están incluidas dos aulas y tres espacios de almacenamiento para equipamiento de limpieza, Educación Física y herramientas para mantenimiento cotidiano del edificio. Además, está contemplada la ampliación de la sala de docentes y la construcción de un área de gobierno.

Por otro lado, las intervenciones implican aspectos de seguridad y accesibilidad que contemplan el reemplazo de carpinterías, así como la consolidación de nuevas rampas y veredas de vinculación entre los espacios exteriores. Bajo esos mismos parámetros, en el patio interno se reemplaza por completo el piso, con el movimiento y compactación de suelos y se construye una nueva plataforma.

También se interviene en rampas, veredas, el patio interno y la cocina institucional.

Con el objetivo de optimizar la habitabilidad de toda la escuela se prevé la instalación de asientos y barandas en el terreno externo; asimismo se actualiza por completo el mobiliario en la cocina institucional. También se hacen las adecuaciones pertinentes en los sistemas eléctrico, pluvial, de gas, calefacción y seguridad.

Se trata de una obra delegada a cargo del Gobierno de Chos Malal, que se ejecuta mediante un convenio de articulación con la Provincia. Durante el receso del 2025, también a cargo de la gestión local, ya se habían concretado mejoras en los núcleos sanitarios del establecimiento escolar.

La intervención en esta, como en otras instituciones educativas de las distintas regiones de la Provincia, busca mitigar las desigualdades heredadas; y tal como sostiene el gobernador, Rolando Figueroa, se propone que la mejora de infraestructura llegue a cada habitante sin importar dónde resida; en los grandes centros poblacionales así como a los lugares más alejados de los mismos.



