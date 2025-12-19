Fue inaugurada la obra de ampliación y refuncionalización de la escuela Primaria N° 225 ‘Lía Rivero de Flores’ de la localidad de Chos Malal, una histórica institución educativa de la provincia. A partir de hoy, la comunidad educativa disfruta de un edificio renovado que incluye 236 metros cuadrados refuncionalizados, 15 metros lineales de piso exterior y una ampliación de 695 metros cuadrados. Esta mejora fue posible gracias a la reactivación de la obra por parte de la gestión del gobierno provincial, que invirtió un total de 2.496.382.104,98 pesos.

El acto de inauguración coincidió con el egreso 2025, y contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, la ministra de Educación Soledad Martínez, la ministra de Infraestructura Tanya Bertoldi, el intendente Nicolás Albarracín, la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) Glenda Temi, y la directora institucional Graciela Orellana, entre otros funcionarios, estudiantes, docentes y familias.

Figueroa destacó la importancia de la obra, recordando que al asumir su gestión se encontró con un contrato firmado pero sin avances significativos. "Tuvimos que renegociar y reconfigurar el proyecto, porque lo que estaba planificado no iba a quedar bien. Hicimos una obra mucho más importante", afirmó el gobernador.

Durante su discurso, el gobernador también subrayó el significado histórico de la escuela, que en su origen fue trasladada luego de que el río destruyera el edificio anterior. "Hoy pudimos inaugurar la escuela para el acto de fin de curso, y el año que viene los chicos van a empezar a cursar en un edificio renovado", dijo el mandatario. Además, destacó que la obra no solo beneficiará a los estudiantes, sino que también brindará un espacio que podrá ser disfrutado por toda la comunidad.

Por su parte, la ministra Soledad Martínez destacó el esfuerzo realizado para que la inauguración coincidiera con el egreso de los estudiantes de la escuela. "Hoy empezamos a disfrutar de este nuevo espacio. Hicimos un esfuerzo enorme para que los chicos pudieran terminar su recorrido escolar en un salón adecuado", señaló.

La ministra también enfatizó la visión del gobierno provincial de poner el Estado al servicio de las comunidades, destacando que las inversiones en Educación, Salud y Seguridad son claves para el desarrollo de la provincia. "Vamos a jerarquizar el sistema educativo, a recuperar esa capacidad transformadora que tiene la Educación", concluyó.

La directora de la institución, Graciela Orellana, emocionada por la finalización de la obra, expresó su gratitud a todos los que formaron parte del proceso. "Hoy celebramos este espacio, una historia de trabajo colectivo, de perseverancia y de dignidad", dijo la docente, quien también expresó su deseo de que la escuela siga siendo "el corazón del barrio, un lugar de encuentro donde cada niño y cada niña pueda crecer con igualdad de oportunidades". La comunidad educativa de la escuela Primaria N° 225, ubicada en el barrio Uriburu de Chos Malal, se mostró visiblemente emocionada por este importante logro.

La intervención en la escuela, que cuenta con una matrícula de 249 estudiantes, fue llevada adelante por la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe). Los trabajos incluyeron la ampliación de 695 metros cuadrados de obra nueva, que comprendieron el acceso al comedor, el espacio del playón deportivo y la construcción de baños para personas con discapacidad.

Además, se refuncionalizaron 236 metros cuadrados de la obra existente, mejorando el área administrativa, el aula de maestros, la cocina y otros espacios esenciales para el funcionamiento de la escuela. Con estos avances, la institución está lista para continuar brindando educación de calidad en un ambiente más moderno y funcional para todos sus estudiantes.