Chos Malal se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción, uno de los eventos más convocantes del norte neuquino. La celebración, que este año cumple su 17ª edición, se desarrollará del 21 al 23 de noviembre en coincidencia con el fin de semana largo. La apertura del paso Pichachén facilita además la llegada de visitantes desde Chile.

Con el paso del tiempo, la fiesta se consolidó como una referencia cultural de la provincia, ofreciendo espectáculos musicales, actividades gauchas, propuestas gastronómicas y un predio renovado para el disfrute de residentes y turistas. La combinación de tradición, producción regional y música en vivo mantiene el atractivo de este encuentro.

Este año, la preventa de chivitos incorpora la opción de adquirir porciones, ampliando las alternativas para quienes deseen degustar la gastronomía regional. Como es habitual, la tradicional Globa de Chivos estará a cargo del chef embajador Moncho Vázquez, acompañado por un equipo de cocineros que preparará chivos al asador y diversas propuestas culinarias.

Para esta edición se firmó un convenio por 300 ejemplares provenientes de la producción local en articulación con la Cordecc, organismo dependiente del Ministerio de Economía, Producción e Industria. La iniciativa busca fortalecer a las familias rurales y mejorar los ingresos de los productores del norte neuquino.

La grilla artística difundida por la municipalidad incluye shows nacionales durante las tres noches. El viernes actuarán Los Campedrinos y Piko Frank; el sábado será el turno de Los Herrera y Los Reales del Valle; mientras que el domingo cerrarán Lucas Sugo y Dale Q’ Va, convocantes habituales en grandes festivales.

Además de la música, la fiesta ofrecerá destrezas gauchas, jineteada, artesanías y propuestas culturales para todo público. Con todos los preparativos en marcha, Chos Malal se alista para recibir a miles de visitantes, reforzando la identidad, la tradición y el espíritu festivo del norte neuquino.