El Hospital Complejidad VI "Aldo Maulú" de Cutral Co-Plaza Huincul tendrá por primera vez una mujer al frente de su conducción. La médica Vanesa Riveros obtuvo el mayor puntaje en el concurso público convocado por el Ministerio de Salud para cubrir el cargo de directora del establecimiento.

La designación se concretó tras un proceso de selección basado en antecedentes y evaluación de proyectos, reafirmando la decisión del Gobierno provincial de fortalecer una gestión transparente, basada en el mérito y la idoneidad para ocupar cargos de conducción dentro del sistema público de salud.

Riveros integró el equipo de conducción del hospital y cuenta con una amplia trayectoria. La evaluación fue realizada por el comité integrado por la directora provincial de Gestión de Salud, Mariana Casullo; el jefe de la Región Sanitaria Comarca, Daniel Conti Tagnali; y el subjefe regional, Aldo Beitía.

Este jueves, durante el acto de asunción, la nueva directora presentó oficialmente a la vicedirectora, Dra. Daniela Dal Piva, quien la acompañará en la gestión, y agradeció al ministro de Salud, Martín Regueiro, y a las autoridades presentes como a sus compañeros de hospital. “Son los que llevan la tarea día a día los 365 días del año, los que hacen posible que este sistema de salud se lleve adelante”, afirmó.

Por su parte, Dal Piva indicó que el proyecto es “enfocarnos en la calidad” y aseguró que planifican mejorar los procesos de atención y brindar atención de calidad.

Asimismo, Regueiro las felicitó por asumir el desafío y valoró a todo el equipo que hay detrás, que entiende y prioriza las cuestiones de salud. En este sentido, remarcó: “Me parece importante poner en valor que se hizo un concurso, que es algo que venimos trabajando en la provincia, donde nosotros podamos mostrar a la comunidad qué es lo que queremos hacer, que la comunidad entienda hacia afuera, pero también la comunidad de salud. Este espacio de presentar un plan, que hay una propuesta nos hace bien, nos sube la vara”.

Riveros compartió además los principales lineamientos del proyecto institucional 2026 – 2029 “Hospital Abierto: el acceso como encuentro”; fortalecimiento del primer nivel de atención, organización de la demanda asistencial, consolidación de las áreas críticas del hospital y planificación sanitaria para el crecimiento poblacional de la comarca.

La nueva directora reside en la Comarca Petrolera desde hace 18 años, es médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, con formación de posgrado en Medicina Familiar y Diabetología. Desarrolló su actividad profesional en el ámbito privado y, desde el 2022 forma parte del sistema público de salud, donde ha desempeñado distintas funciones asistenciales y de gestión.

Un hospital estratégico para la región

El Hospital Complejidad VI "Aldo Maulú" constituye uno de los principales efectores públicos de la provincia. Desde su inauguración en 2004 brinda cobertura a la población de Cutral Co y Plaza Huincul, además de recibir derivaciones de localidades como Rincón de los Sauces, Añelo, Picún Leufú, Piedra del Águila y Villa El Chocón.

Actualmente cuenta con un plantel de alrededor de 850 trabajadores y una guardia que atiende un promedio de 50.000 consultas al año, lo que lo convierte en un establecimiento estratégico para la atención sanitaria de la región.

Con esta designación, la provincia continúa fortaleciendo un modelo de gestión que prioriza la transparencia en la selección de autoridades, el reconocimiento de las capacidades profesionales y la consolidación de equipos de conducción comprometidos con la mejora continua del sistema público de salud.