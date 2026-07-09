Profundo dolor en Cutral Co por la muerte del pequeño futbolista Tomás Bravo

Tomás Bravo, el pequeño futbolista de la categoría 2015 del Club Alianza, falleció este miércoles tras enfrentar un delicado cuadro de salud. La noticia causó un profundo impacto en las comunidades de Cutral Co y Plaza Huincul, donde durante los últimos días vecinos, familiares e instituciones se habían unido en cadenas de oración con la esperanza de su recuperación.

Pese a los esfuerzos del equipo médico y al permanente acompañamiento de la comunidad, el niño no logró superar la enfermedad. Su fallecimiento fue confirmado por sus seres queridos a través de las redes sociales, donde rápidamente comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida, condolencias y apoyo para su familia en este difícil momento.

Tomás era un apasionado del fútbol y defendía con entusiasmo la camiseta de Alianza. Quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha lo recordaron como un niño alegre, solidario y querido por sus compañeros, entrenadores y amigos, cualidades que quedaron reflejadas en las numerosas muestras de afecto que inundaron las redes sociales.

Desde el Club Alianza también expresaron su pesar mediante un emotivo comunicado. La institución destacó que el fútbol pasó a un segundo plano para despedir a uno de sus pequeños jugadores y acompañó a la familia de Tomás con un mensaje de fortaleza, al tiempo que aseguró que su recuerdo permanecerá vivo en el corazón de toda la familia del club. En tanto, suspendieron toda la actividad de la jornada del jueves.

"No existen palabras capaces de aliviar un dolor tan grande. En este momento de inmensa tristeza, acompañamos con todo nuestro corazón a su familia, amigos y seres queridos, deseándoles la fuerza necesaria para atravesar este difícil momento", expresaron desde la institución.

La partida de Tomás dejó una profunda tristeza en la comarca petrolera, donde cientos de personas siguieron de cerca su lucha y se unieron en gestos de solidaridad. El dolor compartido por vecinos, deportistas e instituciones refleja la huella que dejó el pequeño, cuyo recuerdo permanecerá en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.