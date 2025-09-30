El 30 de septiembre de 1990, cuatro jugadores de Petrolero Argentino perdieron la vida luego de jugar un cotejo de la liga local, por este motivo, se estableció la fecha como el día del futbolista neuquino, en memoria de Marcelo Mena, José Luis Tobares, Pedro Landaeta y Sergio Contreras.

La fecha marcó el deporte regional, luego del empate 1-1 entre Atlético Neuquén y Petrolero Argentino en el General San Martín por la cuarta fecha del torneo local, cinco jugadores del elenco de Plaza Huincul emprendieron viaje de retorno en un auto particular, teniendo un accidente contra un colectivo a pocos kilómetros del destino.

En el trágico accidente perdieron la vida Marcelo Mena, José Luis Tobares, Pedro Landaeta y Sergio Contreras; Pedro Elgueta fue el único sobreviviente, fallecido en el 2020. Por tal motivo, La Liga de Fútbol de Neuquén decretó que dicha fecha sea recordada como el día del futbolista neuquino. Por su parte, Petrolero Argentino le puso a su estadio “30 de septiembre” recordando la fecha y sus jugadores.

El monumento que se hizo en el lugar del accidente, a pocos kilómetros de la entrada a Plaza Huincul

Aquella tarde en la cancha de tierra de Atlético Neuquén, Hugo Amaolo, hoy relator de AM550, transmitió el partido para LU5, “antes del partido viene el arquero Contreras y me dice, “Cuando termine el partido nosotros nos vamos a ir en auto (Peugeot 504), somos cinco, porque tenemos la final del torneo de futbol de salón, van a estar escuchando la radio en Plaza. Cuando nosotros toquemos bocina usted dice “El paquete ya salió para Plaza Huincul” recordó.

Además cuenta que el DT de Petrolero era Ernesto “motoneta” Ulrich, goleador de Platense, quien en la previa no quería que los cinco jugadores vuelvan por su cuenta, y que terminó cediendo ante el pedido de un dirigente “Cuando vio el auto destruido, se golpeó contra el colectivo la cabeza lastimándose”.

El accidente fue en el lugar conocido como “La curva” sobre la ruta 22, lugar donde se realizó un monumento en conmoración a los cuatro jugadores “Cuatro estrellas se apagaron en la Tierra, pero hoy iluminan nuestro cielo” la frase que acompaña el recordatorio.