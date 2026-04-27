Este lunes a las 18 se presentará en el Museo Nacional de Bellas Artes el largometraje “Presente Continuo”, dirigido por Ulises Rosell y protagonizado por Valentina Bassi junto a su hijo Lisandro, de 16 años, quien se encuentra dentro del espectro autista.

La película combina ficción y documental, y da cuenta de aspectos como la crianza, el entorno artístico y la lucha política por los derechos de discapacidad.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, agradeció la presencia de Bassi en la capital neuquina. “En tiempos complejos, donde a veces las políticas públicas vinculadas a discapacidad se diluyen por decisiones políticas, en la provincia y en la ciudad esto no ocurre. La discapacidad, desde los diferentes abordajes, necesita de un gobierno y de un Estado presentes”, afirmó.

Por su parte, Mercedes Lamarca, referente de la Fundación La ciudad, valoró la presencia de la actriz y agradeció el acompañamiento institucional de la Municipalidad que permitió concretar la actividad y remarcó que la artista, como muchas mujeres del país, “ha transformado su realidad personal en un proyecto colectivo para visibilizar las problemáticas que atraviesan al colectivo de discapacidad”.

Cómo se vive el autismo en primera persona

Por su lado, Bassi relató el origen del proyecto y señaló que, en un comienzo, “ni siquiera sabíamos si se iba a poder realizar”. Explicó que la iniciativa surgió cuando Rosell, padre de Lisandro, le propuso filmarlo: “Me pareció una idea muy íntima, muy nuestra”. Agregó que la película fue financiada con recursos propios debido a la necesidad de contar lo que les pasa.

Sobre el contenido del biodrama, la actriz explicó que “es una película sobre el amor, la familia, la maternidad y el esfuerzo, pero también sobre el autismo”. En ese sentido, destacó que busca interpelar a un público amplio: “No está pensada solo para quienes tienen hijos con discapacidad, sino para abrir la mirada y compartir que existen distintas formas de habitar el mundo”.

Por último, reflexionó sobre su experiencia personal: “Como mamá, lo más valioso es acompañar a mi hijo en su diferencia. Él tiene una forma distinta de percibir el mundo y, al acompañarlo, yo también aprendí a mirar la vida de otra manera. Eso es algo que se ve en la película y me encanta poder transmitirlo”.