El tradicional anuncio del “primer bebé del año” dejará de formar parte de la información oficial en la provincia del Neuquén. Así lo confirmó el Ministerio de Salud, que formalizó una decisión que ya venía aplicándose desde hace algunos años: no brindar datos sobre los primeros nacimientos de cada Año Nuevo, en resguardo de los derechos de las infancias y sus familias.

La definición fue comunicada a través de un mensaje dirigido especialmente a los medios de comunicación, en el que la cartera sanitaria propone una reflexión sobre una práctica periodística histórica y convoca a repensarla desde una mirada centrada en los derechos.

Desde Salud explicaron que cada embarazo y cada parto son experiencias únicas, atravesadas por emociones, realidades y contextos distintos, y que el nacimiento de un hijo o hija constituye un momento profundamente íntimo. En ese sentido, remarcaron que la exposición pública, las cámaras y los micrófonos pueden generar una presión innecesaria sobre las familias en un instante clave de sus vidas.

“La llegada de un bebé no debería convertirse en una noticia ni en un espectáculo”, plantearon, al tiempo que señalaron que muchas veces estas coberturas tienden a romantizar la maternidad desde una única mirada, dejando de lado la diversidad de vivencias que existen alrededor del nacimiento.

Otro de los puntos que generó preocupación en el Ministerio es la lógica de competencia que suele instalarse en torno a los primeros nacimientos del año, tanto entre hospitales como entre ciudades. Según indicaron, convertir el parto en una “carrera” por llegar a la medianoche puede desnaturalizar los procesos naturales de atención, e incluso abrir interrogantes sobre posibles presiones en los tiempos del parto.

Si bien se aclaró que cada hospital conserva la libertad de acción para definir cómo comunica estos acontecimientos, la recomendación oficial apunta a priorizar siempre el bienestar de las familias, el respeto por las infancias y los procesos de atención sanitaria, por encima de las tradiciones mediáticas.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud invitaron especialmente a editores a actualizar las prácticas periodísticas y a construir de manera conjunta una comunicación más respetuosa, que ponga en valor la dignidad de las personas y los derechos desde la primera infancia. “Buscamos una comunicación con perspectiva de derechos”, señalaron.