El tenis volvió a demostrar que puede ser una herramienta de inclusión social. A través de la campaña “Démosle pelota al autismo”, se puso en marcha una colecta solidaria de pelotas en desuso con el objetivo de adaptar aulas y generar entornos más amigables para chicos con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo.

La acción se lanzó durante el torneo Road to Australia, disputado del 16 al 20 de diciembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Allí, las pelotas descartadas en cada partido comenzaron un nuevo recorrido, lejos de la cancha pero con impacto directo en escuelas públicas.

El destino de ese material es concreto: colocarlas en las patas de mesas y sillas para disminuir el ruido de arrastre, uno de los factores que más incomodidad genera en estudiantes con hipersensibilidad auditiva y que puede afectar la concentración y el aprendizaje.

La Fundación INECO lanzó “Démosle pelota al autismo”, una campaña para recolectar pelotas de tenis destinadas a niños con autismo.

Durante el certamen, que contó con la participación de figuras internacionales como Cameron Norrie y una fuerte presencia argentina como Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, se instalaron canastos de recolección junto a la cancha. Los alcanzapelotas fueron los encargados de reunir las pelotas que ya no se utilizaban en competencia.

La iniciativa también tuvo respaldo fuera de la cancha. Ricardo Darín encabezó un video de difusión, acompañado por Andy Kusnetzoff, Federico Coria, Delfina Pignatiello, Morena Beltrán, Germán Beder, Luis Novaresio, Felicitas Pizarro y Andrea Abani, quienes invitaron al público a sumarse a la colecta durante los días posteriores del torneo.

Impulsada por Fundación INECO, junto a Road to Australia y la agencia Mercado McCann, la campaña apunta a sostenerse en el tiempo. La idea es darle continuidad durante 2026, ampliándola a otros eventos deportivos y espacios vinculados al tenis.

Además, los puntos de recolección seguirán sumándose a lo largo del año y serán informados a través del sitio oficial de la fundación.