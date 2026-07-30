El proyecto para crear el Día del Poeta Neuquino dio un nuevo paso en la Legislatura provincial. La comisión de Asuntos Laborales emitió despacho por unanimidad a la iniciativa que propone establecer el 26 de abril como fecha conmemorativa en homenaje al escritor Milton Aguilar, autor de la obra "Quimey Neuquén", una de las composiciones más representativas de la identidad cultural de la provincia.

Con este nuevo respaldo, la propuesta continúa su recorrido legislativo luego de haber obtenido dictámenes favorables en las comisiones de Educación y de Asuntos Constitucionales y Justicia. El objetivo es que la fecha quede incorporada al calendario oficial de Neuquén para reconocer el aporte de los escritores locales y fortalecer el patrimonio cultural.

La iniciativa busca preservar la identidad cultural neuquina

Durante el tratamiento del proyecto, la diputada Luz Ríos, del bloque Comunidad, destacó la trayectoria de Milton Aguilar y el significado que su obra tiene para varias generaciones de neuquinos.

La legisladora sostuvo que la propuesta pretende mantener vivo el legado del poeta y reforzar el sentido de pertenencia provincial. En ese sentido, remarcó que la iniciativa apunta a "reconocer y fortalecer nuestra identidad y mantener vivas nuestras raíces".

El reconocimiento también busca poner en valor la producción literaria de la provincia y generar nuevos espacios para acercar la poesía a la comunidad.

El proyecto prevé actividades cada 26 de abril

Si la iniciativa se convierte en ley, cada 26 de abril se realizarán acciones destinadas a recordar la figura de Milton Aguilar y difundir la obra de autores neuquinos. La propuesta contempla actividades culturales, educativas y de promoción de la literatura como una forma de preservar la memoria colectiva y fortalecer la identidad de Neuquén a través de la poesía.

Tras obtener despacho favorable en la comisión de Asuntos Laborales, el proyecto quedó un paso más cerca de su tratamiento definitivo en la Legislatura provincial, donde buscará convertirse en una nueva fecha conmemorativa para el calendario cultural neuquino.