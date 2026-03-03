El puente sobre la calle Anaya de Neuquén capital ya tiene 73% de ejecución

La Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, informó que se concretó una etapa estructural clave en la construcción del puente sobre calle Anaya, en la ciudad de Neuquén, y que la obra ya supera el 70% de ejecución.



La intervención marca un hito dentro del proceso constructivo, ya que permite consolidar la estructura portante del puente y avanzar hacia su configuración definitiva.



Según explicó el ingeniero Francisco Ponz, integrante de la dirección de Obras, para el llenado de esta primera mitad del tablero se utilizaron aproximadamente 90 metros cúbicos de hormigón, lo que implicó el trabajo coordinado de entre nueve y diez camiones y una tarea continua de entre cuatro y cinco horas.



Semanas atrás se habían colocado las 18 vigas estructurales, piezas de gran porte que modificaron de manera visible la postal urbana del sector. El hormigonado del tablero representa ahora la consolidación de esa estructura y el paso previo a las etapas finales.



En las próximas jornadas se prevé el hormigonado de la segunda mitad del tablero, la ejecución de las barandas tipo New Jersey para contención vehicular, la construcción del acceso lateral de servicio y la finalización de los detalles constructivos.



Una obra estratégica para el saneamiento urbano

La construcción del Puente Anaya forma parte de un plan integral de saneamiento y sistematización del sistema hídrico urbano, considerado histórico por su alcance y magnitud.



La intervención es clave para la reapertura del brazo Todero del Río Limay -cerrado desde 1972- y permitirá recuperar la funcionalidad hidráulica del sistema, mejorando el escurrimiento de aguas y reduciendo riesgos asociados a eventos de lluvia intensa.



El proyecto aborda de manera integral el comportamiento del Arroyo Durán y su vinculación con el Río Limay, restituyendo dinámicas hidráulicas alteradas por décadas de crecimiento urbano.



Además de mejorar las condiciones de saneamiento, el puente contribuirá al ordenamiento territorial y a la mejora del tránsito en un sector estratégico de la ciudad.



Inversión y ejecución

La obra cuenta con un plazo de ejecución de 472 días y fue adjudicada mediante licitación pública a la empresa ARCO SRL, que inició los trabajos en junio de 2025.



La inversión asciende a 6.243.166.053,48 pesos y es financiada a través del Fondo Hídrico Provincial.



Desde la Subsecretaría de Recursos Hídricos destacaron que el avance sostenido de los trabajos permite consolidar una infraestructura estructural para la ciudad, fortaleciendo la seguridad, el saneamiento y la planificación hídrica en el área metropolitana.

