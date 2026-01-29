El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS), dependiente del Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, llevará a cabo la instalación de dos nuevos equipos de bombeo sobre la costa del Río Limay, a la altura de la avenida Olascoaga, con el objetivo de reforzar el suministro de agua potable en un sector importante de la ciudad de Neuquén.



Los trabajos forman parte de un plan integral que impulsa el organismo, el cual incluye el recambio de mantos filtrantes, la recuperación del sistema de retrolavado en pozos filtrantes, obras de mejora edilicia complementarias, y la instalación de equipamiento electromecánico de bombeo y tableros eléctricos.



El secretario de Recursos Naturales, Hipólito Salvatori y el presidente del EPAS, Gustavo Hernández supervisaron este miércoles las tareas que se ejecutan sobre el río. Las bombas quedarán montadas sobre los pozos filtrantes y se estima que, durante la próxima semana, se realizarán las obras de alimentación eléctrica y colocación de tableros, necesarias para dejarlas en funcionamiento.



Con estas acciones, el suministro de la zona sur capitalina será reforzado con dos nuevos equipos de bombeo, lo que permitirá ampliar sustancialmente los caudales de agua generados desde esta estación.



Durante esta gestión ya se invirtieron más de 1.000 millones de pesos en equipamiento para los sistemas de agua.



Las bombas adquiridas se encuentran instaladas en su gran mayoría, y otras quedarán operativas en el corto plazo, en los sistemas de bombeo Río Grande, Anaya y Bejarano, todos ellos ubicados sobre el Río Limay.



Las tareas de montaje se realizan con personal propio del EPAS y requieren el uso de equipamiento de gran porte, debido al tamaño y peso de los equipos. El organismo cuenta con personal altamente capacitado, que trabaja de manera permanente en distintos puntos de la Provincia, liderando las acciones necesarias para garantizar el suministro de agua potable en un contexto de Emergencia Hídrica que afecta a todo el territorio neuquino.



El presidente del EPAS destacó que “estamos llevando a cabo una importante intervención en los pozos de captación del Río Limay, instalando dos equipos de bombeo en esta zona. Esta es una tarea que comenzó en octubre, donde ya se instalaron dos equipos, y ahora estamos instalando otros dos equipos para mejorar nuestras instalaciones y reforzar el suministro de agua”.



El secretario de Ambiente y Recursos Naturales explicó que, como parte de la Emergencia Hídrica, el Gobierno “lleva a cabo un plan de acción dividido en dos partes: uno con inversiones que superan los 90.000 millones de pesos; y, por otro lado, un programa de mejora de las instalaciones existentes, en este caso sobre el Río Limay, con inversiones que rondan los 1.000 millones de pesos. Estas son acciones que no solo optimizan el sistema y cuidan el medio ambiente, sino que además generamos ahorro y mejores condiciones para el servicio que brinda el EPAS en la Capital”.



