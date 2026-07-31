El Gobierno de Neuquén informó que ya fueron financiados 103 emprendimientos mediante la línea Impulso Tecnológico, una herramienta del programa Neuquén Financia destinada a promover la incorporación de tecnología y la transformación digital en proyectos de distintos sectores productivos.

La iniciativa, gestionada de manera conjunta por el Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP) y la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (ANIDE), entregó créditos por un total de 246.597.878 pesos desde su lanzamiento, en agosto de 2024.

Emprendedores de distintas localidades accedieron a préstamos de hasta 5 millones de pesos para fortalecer sus proyectos productivos.

Los préstamos alcanzan hasta 5 millones de pesos por proyecto, se otorgan a sola firma y cuentan con un plazo de devolución de hasta 36 meses, con el objetivo de facilitar el acceso al financiamiento para emprendedores de toda la provincia.

Alcance en todas las regiones

La mayor cantidad de créditos se concentró en la Región Confluencia, con 49 proyectos financiados: 33 en Neuquén capital, nueve en Centenario, cuatro en Plottier y tres en Vista Alegre.

En Alto Neuquén se aprobaron 20 financiamientos, mientras que la Región del Pehuén recibió 15 créditos y la Región de los Lagos otros 15. Además, se otorgaron préstamos en Rincón de los Sauces, Plaza Huincul y Piedra del Águila.

Proyectos de distintos sectores

Los fondos permitieron potenciar emprendimientos vinculados al desarrollo de software, inteligencia artificial, impresión 3D, diseño industrial, industrias creativas y audiovisuales, además de servicios informáticos.

También accedieron a la línea proyectos textiles, agroecológicos, de producción, ingeniería, arquitectura, agrimensura, reparación electrónica, salud, estética y bienestar, incorporando herramientas tecnológicas para mejorar su competitividad.

Neuquén capital concentró la mayor cantidad de créditos, aunque la iniciativa alcanzó emprendimientos en todas las regiones de la provincia.

El secretario ejecutivo de ANIDE, Joaquín Perren, destacó que la herramienta apunta a consolidar un modelo de desarrollo basado en el acceso al financiamiento, la innovación y el crecimiento de emprendimientos que generen valor agregado, empleo y nuevas oportunidades económicas en toda la provincia.