El programa Neuquén Financia superó los $2.700 millones durante 2025 para acompañar a quienes necesitan financiamiento para iniciar o potenciar un emprendimiento. Los beneficiados fueron más de mil proyectos distribuidos entre las distintas regiones, e incrementó su alcance 765% respecto a los créditos otorgados durante 2024.

El gobierno provincial, a través del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADeP), asiste financieramente a emprendedores de Neuquén para que puedan concretar un proyecto de inversión, a través del otorgamiento de un crédito de inclusión financiera.

"Fue una estrategia en la que se trabajó con distintos organismos del gobierno para poder llegar a todos los beneficiarios, al público que estaba necesitando este empujón para su primer emprendimiento" destacó Anabel Lucero, directora de IADeP, en diálogo con Verano de Primera por AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

"Como es una línea de inclusión financiera, permitía financiar no solo a quienes estaban inscriptos en algún monotributo, sino también a aquellos que todavía no se habían inscripto" resaltó Lucero. La directora de IADeP explicó que "Eso hizo posible financiar desde una herrería, una emprendedora que confecciona prendas de vestir, pequeños emprendimientos gastronómicos, hasta actividades vinculadas al turismo, como guías de trekking o cabalgatas".

El programa se coordina con diversos organismos provinciales que identifican las demandas y necesidades de los diferentes sectores de la población. Entre ellos se encuentran la Agencia Neuquina de Innovación para el Desarrollo (Anide); la dirección general de Economía Social del ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral; la dirección general de Empleo Independiente de la subsecretaría de Promoción, Empleo y Formación Profesional; secretaría de Género; subsecretaría de Cultura; subsecretaría de Discapacidad (dirección de Inclusión Laboral); secretaría de Juventudes y Diversidad; y subsecretaría de Turismo.

"La diversidad fue muy grande y, sobre todo, se llegó a todas las microrregiones. Hubo muchos beneficiarios en la zona norte, en la zona sur y, obviamente, en Confluencia, que siempre tracciona. Pero el objetivo era llegar a las otras microrregiones" analizó Lucero. La funcionaria explicó que "todo lo que es Vaca Muerta tracciona y creo que también impulsa al emprendedurismo como una alternativa para quienes no quieren trabajar directamente en el petróleo. En una provincia donde hay cierta estabilidad en las políticas públicas del gobierno provincial, muchas personas se animan a desarrollar su emprendimiento y a generar su propio sustento".

"El camino emprendedor es difícil y dar el primer paso siempre requiere apoyo. Estas líneas buscaban justamente eso: pocos requisitos para que todos pudieran acceder y dar ese primer paso. Queremos que todos los emprendedores puedan acceder a financiamiento. Además, este año hay una estrategia basada en el cobro de los créditos otorgados en años anteriores, para que ese recupero permita que otros emprendedores tengan su oportunidad" destacó la directora de IADeP.

Mirá la entrevista completa: