La noticia cayó como un balde de agua fría en General Roca. La muerte de Facundo Martínez provocó una ola de dolor que rápidamente se extendió por distintos ámbitos de la ciudad. Tenía una vida por delante, proyectos en marcha y un fuerte compromiso con los demás que lo había convertido en una persona muy querida por quienes compartieron con él el estudio, el trabajo y el servicio comunitario.

Uno de los homenajes más sentidos llegó desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Roca. Allí, Facundo había comenzado su camino como aspirante durante el período 2015-2016. Tras completar su formación, juró como bombero voluntario en 2016 y pasó a integrar una institución donde dejó recuerdos imborrables. Participó de guardias, capacitaciones, operativos y emergencias, siempre con la vocación de ayudar al prójimo como bandera.

Aunque en febrero de 2023 solicitó su baja formal debido a compromisos laborales, desde el cuartel dejaron en claro que nunca se alejó realmente. Cada vez que regresaba a la ciudad pasaba a visitar a sus excompañeros, compartía charlas, anécdotas y mantenía intacto el vínculo que había construido durante años.

La conmoción también alcanzó a la Universidad Nacional del Comahue. Facundo era estudiante de Abogacía en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y formaba parte de una familia estrechamente ligada a la vida universitaria. Su madre, es trabajadora nodocente de la FADECS, mientras que su padre, es graduado en Comunicación Social y Abogacía y actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Economía y Administración.

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Ante la dolorosa noticia, la FADECS declaró duelo institucional y emitió un mensaje de acompañamiento para familiares y seres queridos. La medida incluyó la justificación de inasistencias para estudiantes, docentes y personal nodocente con el objetivo de facilitar la participación en la despedida y brindar contención a quienes compartieron con Facundo el día a día universitario.

Los mensajes de afecto comenzaron a multiplicarse en redes sociales y grupos de amigos. Compañeros de estudio, docentes, bomberos y vecinos coincidieron en una misma definición: la de un joven solidario, respetuoso y comprometido. Su partida dejó un vacío difícil de explicar para quienes lo conocieron y compartieron momentos importantes de su vida.