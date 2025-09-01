Centro Español de Plottier está entre los ocho mejores U21 del país

Centro Español de Plottier se adjudicó uno de los triangulares de cuartos de final y están entre los ocho mejores de la categoría U21, en el marco de la Liga Federal Formativa que lleva adelante la Confederación Argentina de Básquet (CAB). Ahora espera por los otros seis equipos para armar los cuadrangulares correspondientes a la semifinal.

En el Templo, los juveniles del Torito aprovecharon al máximo su condición de local y dejó en el camino a Atlético Regina y a Racing de Chivilcoy, equipo que está en su mejor momento por el reciente ascenso a la Liga Nacional en primera división.

En el primer cotejo, los neuquinos superaron a los de La Perla del Valle por un contundente 103 a 83, con enormes producciones de Agustín Cortes (29 puntos), Valentín Aranda (25) y Manuel Caratino (19 y 13 rebotes). En el albo sobresalieron Julián Gryszczuk (18), Tomás Solis (17), Juan Borghese (14) y Baltazar García (14).

En el encuentro definitivo aseguró la clasificación con un trabajoso 75 a 72 sobre la Academia de Chivilcoy y otra vez el máximo anotador fue Cortes, con 22 tantos. También golearon parejo Lucas Manis (15), Aranda (13) y Valentín Gruich (10).

El entrenador fue Nicolás López y también formaron parte de la plantilla Santiago Aguirre, Julián Toledo, Juan Manuel González, Juan Bautista Servidio, Enzo Gómez, Nehuén Faimali e Ian Kolff.

La próxima instancia será entre el 13 y 14 de septiembre, mientras que el Final 4 está previsto para el fin de semana del 27 y 28 del mismo mes, siempre bajó el sistema de licitación, para definir las sedes. Seguramente, los dirigentes de la entidad "Gallega" harán el intento para actuar como locales.

Otro que clasificó, fue Deportivo Viedma. El elenco de la capital rionegrina se alzó con el triangular que tuvo como escenario al estadio Socio Fundadores de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Derrotó al local por 88 a 81 con un Joaquín Petre, que tuvo una actuación memorable, con 35 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, con una valoración de 45. También aportaron en el golero Joaquín Flores (13) y Alfredo Ventura (12), mientras que Enzo Lara capturó 10 rebotes. En la definición, vencieron a Quilmes de Mar del Plata, por 86-73. Esta vez el goleador fue Francisco Ferreyra, con 17, seguido de Petre (16), Nicolás Lengyel (15), Flores (12) y Matías López (11).