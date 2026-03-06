En General Roca comenzaron a funcionar los radares móviles para controlar la velocidad, una medida que ya genera fuerte polémica entre los vecinos. Los dispositivos, instalados en distintos sectores estratégicos de la ciudad, permiten detectar a los conductores que exceden los límites y aplicar multas que pueden llegar hasta los $600.000. La decisión fue implementada por el Municipio en el marco de su política de seguridad vial, pero rápidamente desató críticas en redes sociales.

Según informó el Ejecutivo local que encabeza la intendenta María Emilia Soria, los equipos cuentan con homologación y certificación conforme a la Ley Nacional de Tránsito 24.449, lo que garantiza la precisión de las mediciones. Además, se colocó señalización para advertir a los conductores sobre la presencia de los dispositivos en las zonas donde se realizan los controles.

Sin embargo, la noticia no pasó desapercibida. Apenas se conoció la puesta en marcha del sistema, las redes sociales se llenaron de comentarios críticos de vecinos que cuestionan la medida y el monto de las sanciones.

Dónde están los radares: En esta primera etapa, los controles de velocidad se ubican en cinco puntos estratégicos de la ciudad:

José Ingenieros a la altura de Río Negro (sentido Este-Oeste – máxima 40 km/h)

Rochdale e Israel (Este-Oeste – máxima 40 km/h)

Damas Patricias y Ayala (Norte-Sur – máxima 40 km/h)

25 de Mayo y Don Bosco (Este-Oeste – máxima 20 km/h)

Jujuy y Los Perales (Norte-Sur – máxima 40 km/h)

Los operativos se realizan con radares móviles, por lo que los equipos pueden trasladarse a distintos sectores de la ciudad.

Multas que pueden golpear fuerte el bolsillo

La Ordenanza 4845 del Código de Tránsito local establece que la velocidad máxima en zonas urbanas es de 40 km/h, mientras que en áreas rurales llega a 60 km/h. Además, en determinadas bocacalles o sectores de alta circulación se fija una velocidad mínima de 20 km/h.

Las sanciones económicas tampoco son menores. Según el Artículo 114 del Código de Tránsito, las infracciones pueden ir de 50 a 500 USAM, lo que actualmente representa valores aproximados entre $60.000 y $600.000. También se considera falta grave superar los 60 km/h en avenidas o zonas rurales y los 40 km/h dentro del ejido urbano.

Desde el Municipio explicaron que la implementación de estos radares se suma a los controles por cruce de semáforo en rojo y forma parte de una estrategia más amplia para reducir siniestros viales y promover una conducción más responsable.

Pero mientras los radares empiezan a detectar infracciones en las calles, la discusión ya se instaló entre los vecinos. Para algunos, se trata de una herramienta necesaria para ordenar el tránsito. Para otros, en cambio, las multas millonarias es recaudar.