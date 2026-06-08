Después de meses de desvíos, tránsito cargado y circulación reducida en varias calles del oeste neuquino, la Municipalidad de Neuquén confirmó que en los próximos días volverá a habilitar el tránsito sobre calle Cruzeilles.

La reapertura llegará incluso antes de que finalice por completo la obra. Según explicaron desde el municipio, todavía quedan trabajos complementarios vinculados a la infraestructura hidráulica, aunque ya no representan un impedimento para permitir nuevamente el paso de vehículos.

La decisión impactará directamente sobre una de las zonas con mayor movimiento de la ciudad, donde durante gran parte de los últimos meses automovilistas, motociclistas y vecinos tuvieron que modificar recorridos y atravesar calles mucho más cargadas de lo habitual.

Una obra que cambió la circulación en toda la zona

Cruzeilles se convirtió en uno de los puntos más sensibles para el tránsito del oeste desde el inicio de los trabajos. El cierre obligó a redistribuir la circulación hacia arterias alternativas que rápidamente comenzaron a mostrar congestión en horarios pico.

Con la reapertura prevista para esta semana, gran parte de ese movimiento volverá a concentrarse en un corredor clave para conectar distintos barrios de la ciudad.

La subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, explicó que los trabajos que continúan ejecutándose no interfieren con la circulación vehicular.

“Vamos a abrir la circulación. Tenemos algunos detalles que se están terminando en lo que son los sifones de los canales de riego y algunos trabajos dentro del canal pluvial, pero que no afectan a la circulación”, señaló.

El cambio que esperan miles de vecinos

En el oeste neuquino, cada corte de tránsito modifica por completo la dinámica diaria. Las demoras, los rodeos y el mayor flujo vehicular sobre calles internas fueron parte de una escena repetida durante el avance de la obra.

La habilitación de Cruzeilles aparece ahora como un alivio para una zona que creció de forma sostenida y donde el tránsito aumentó de manera constante en los últimos años.

“Si bien formalmente la obra no va a estar terminada, necesitamos hacer estos trabajos, pero sí podemos habilitar la circulación y eso va a suceder en estos días”, afirmó Bruno.

Cómo seguirá la obra

Desde el municipio aclararon que las tareas pendientes continuarán una vez reabierto el tránsito. Los trabajos estarán concentrados principalmente en sectores vinculados al canal pluvial y obras complementarias de drenaje.

La intención oficial es avanzar con esos detalles finales sin volver a cortar una calle considerada estratégica para la circulación diaria del oeste capitalino.