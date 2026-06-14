Este sábado se vivió una jornada única, con clima mundialista y emoción, en el estadio Ruca Che, donde se realizó un intercambio masivo de figuritas para poder completar los álbum del Mundial. El Mundial de Figuritas fue un evento gratuito, para todas las edades, que además contó con distintos juegos, actividades y comida para pasar el día.

Hubo presencia de familias, padres con sus hijos, niños, adolescentes, adultos y grupos de amigos, todos con el objetivo de completar su album pero también vivir de adentro el Mundial.

Algunos de los testimonios manifestaron en diálogo con Canal de Noticias 24/7 que su objetivo del día era conseguir la figurita de Messi, ya que hace mucho la vienen buscando. Jóvenes y niños contaron que llegaron a comprar 300 paquetes hasta ahora.

"Varia gente me lo quiso intercambiar, pero como 100 figuritas me pedían a cambio de Messi", comentó uno de los nenes en el lugar. Además detallaron con quién y cómo van a ver este Mundial y apostaron posibles resultados para el primer partido de Argentina, este martes contra Argelia.

Fiebre mundialista y una inversión significativa

Otros de los presentes sorprendieron al revelar que están a punto de completar su tercer álbum. "Nos faltan dos de Coca Cola y completamos tres, arrancamos apenas salió, hace como mes y medio. La juntada sirve un montón, es mucha inversión pero vale la pena. Es la previa", manifestaron con emoción.

Según los testimonios, estas figuritas de la gaseosa son las más difíciles de conseguir y las que complican completar el álbum. "Te pones contento porque lo terminaste y arrancas a ver los partidos con el album completo", comentó el joven que lleva un récord de figuritas.

Una de las propuestas en el estadio, además de intercambiar figuritas, completar álbumes y vivir el clima mundialista a pleno, era compartir algo para comer. Hubo oferta de churros con chocolate y donas, el encargado de este stand expresó sus emociones sobre este Mundial.

"Sí, hay que ser sinceros estábamos muy satisfechos con el mundial anterior, dijimos, bueno, ya está no hace falta más, pero de a poco esa energía que tenemos los argentinos que corre por las venas empieza a calentarse, viste. Y uno empieza a ponerse fanático del equipo, cuando lo veamos el martes, supongo que ahí va a empezar la euforia".

La próxima propuesta para vivir el Mundial

Esta primera jornada fue un éxito y marcó el inicio de una iniciativa que seguramente continuará. Fue organizada por ECyDENSE, dependiente del ministerio de Juventud Deportes y Cultura y además de tener un objetivo mundialista, también invitaba a asistir con un alimento no perecedero, para el Banco Patagónico de Alimentos.

Otra de las jornadas se hará este martes 16, en Ciudad Deportiva, donde habrá sorteo de pelotas y camisetas de la Selección Argentina, maquillaje temático, cotillón y diversas actividades recreativas para compartir una tarde de encuentro y pasión futbolera. También habrá un espacio especial para tomarse fotografías y llevarse un recuerdo de la jornada.