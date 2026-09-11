El Gobierno de Neuquén oficializó la incorporación de 27 nuevos puestos para fortalecer la atención en el Hospital “Enfermero Gabino Sagredo” de Buta Ranquil. La medida apunta a reforzar la capacidad asistencial y operativa del establecimiento, que representa la principal oferta sanitaria pública disponible para los habitantes de la localidad.
La incorporación fue establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud, Martín Regueiro, luego de los concursos públicos realizados por la cartera sanitaria. El proceso se llevó adelante en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo y priorizó la cobertura de servicios considerados esenciales.
Entre los nuevos puestos se incluyen enfermeros, una acompañante terapéutica y un agente sanitario, además de cuatro choferes de ambulancia para fortalecer la respuesta ante emergencias y los traslados. También se sumó personal para cocina, maestranza, atención al público y gestión de Recursos Humanos.
La medida contempla además el pase a planta en período de prueba de trabajadores que se desempeñaban como eventuales dentro del Sistema Público Provincial de Salud. De esta manera, se busca regularizar sus legajos y garantizar la continuidad laboral dentro del sistema sanitario estatal.
Desde la Provincia destacaron que el refuerzo permitirá consolidar la atención en una localidad donde el hospital cumple un rol central para la comunidad. La incorporación de personal apunta tanto a la atención directa de pacientes como al funcionamiento de los servicios de emergencia, administrativos y generales que sostienen la actividad cotidiana del establecimiento.