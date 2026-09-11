El Gobierno de Neuquén oficializó la incorporación de 27 nuevos puestos para fortalecer la atención en el Hospital “Enfermero Gabino Sagredo” de Buta Ranquil. La medida apunta a reforzar la capacidad asistencial y operativa del establecimiento, que representa la principal oferta sanitaria pública disponible para los habitantes de la localidad.

La incorporación fue establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Salud, Martín Regueiro, luego de los concursos públicos realizados por la cartera sanitaria. El proceso se llevó adelante en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo y priorizó la cobertura de servicios considerados esenciales.

El hospital también incorporará personal para enfermería, cocina, maestranza y atención al público.

Entre los nuevos puestos se incluyen enfermeros, una acompañante terapéutica y un agente sanitario, además de cuatro choferes de ambulancia para fortalecer la respuesta ante emergencias y los traslados. También se sumó personal para cocina, maestranza, atención al público y gestión de Recursos Humanos.

La medida contempla además el pase a planta en período de prueba de trabajadores que se desempeñaban como eventuales dentro del Sistema Público Provincial de Salud. De esta manera, se busca regularizar sus legajos y garantizar la continuidad laboral dentro del sistema sanitario estatal.

La medida contempla nuevos profesionales y trabajadores para las áreas asistenciales y de atención.

Desde la Provincia destacaron que el refuerzo permitirá consolidar la atención en una localidad donde el hospital cumple un rol central para la comunidad. La incorporación de personal apunta tanto a la atención directa de pacientes como al funcionamiento de los servicios de emergencia, administrativos y generales que sostienen la actividad cotidiana del establecimiento.