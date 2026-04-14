Acusaron a un vecino de la localidad de Buta Ranquil por estafador, después de transferir dinero desde las cuentas de Mercado Pago de sus amigos hacia la suya y a una cuenta bancaria a nombre de su madre.

Los hechos ocurrieron en febrero y en agosto de 2025, y fueron calificados por la fiscal del caso Natalia Rivera como estafa en concurso real. El juez de Garantías Eduardo Egea tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de un mes.

En primer término, Rivera describió el hecho ocurrido en agosto, cuando M.F.C.A. visitó A.A.U. en su domicilio y, alrededor de la una de la mañana, cuando el dueño de la vivienda se retiró al baño, tomó su teléfono, ingresó a la aplicación Mercado Pago y realizó tres transferencias a su cuenta por un total de 960 mil pesos.

Meses antes, en febrero, N.A.M. le pidió ayuda al imputado para transferir dinero desde la misma plataforma -que le había otorgado un crédito- hacia su cuenta del Banco Provincia. Aprovechando la confianza, M.F.C.A. realizó sin autorización dos transferencias por un monto de 200 mil pesos a una cuenta del Banco Nación, cuya titular es su madre.

Rivera señaló que “con esta maniobra dispuso ilegítimamente de dinero que era de las víctimas” y calificó los hechos como estafa en concurso real. Por otro lado, sostuvo que se llegó a la formulación de cargos luego de una larga mediación penal en la que no se pudo alcanzar un acuerdo para solucionar el conflicto.