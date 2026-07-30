El Registro Civil Móvil, dependiente del ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, definió el cronograma de atención para la primera quincena de agosto y llevará sus servicios a cinco localidades de la provincia con el objetivo de facilitar el acceso a trámites registrales. El operativo comenzará el martes 4 de agosto en Chos Malal, donde atenderá en calle 25 de Mayo 50 en el marco de las actividades por el aniversario de la localidad.

El miércoles 5 y jueves 6 el dispositivo se trasladará a Manzano Amargo y funcionará en la sede comunal ubicada en Primeros Pobladores S/N. Desde el Gobierno indicaron que la convocatoria también alcanza a vecinos de parajes y localidades cercanas.

Los vecinos podrán gestionar DNI, pasaporte, cambios de domicilio y otros trámites registrales.

El recorrido continuará el lunes 10 de agosto en la ciudad de Neuquén, con un operativo en el barrio Santa Genoveva, sobre calle Dr. Castro Rendón 1.080. Al día siguiente, el martes 11, el Registro Civil Móvil llegará a Añelo y atenderá en calle 3 S/N. Finalmente, entre el miércoles 12 y el viernes 14, el servicio estará en Rincón de los Sauces, en el edificio municipal ubicado en Chos Malal 1.277.

El cronograma incluye operativos en Chos Malal, Manzano Amargo, Neuquén capital, Añelo y Rincón de los Sauces.

En cada jornada, la atención será de 9 a 14 horas, por orden de llegada y hasta completar un cupo de 50 turnos diarios. Los vecinos podrán realizar trámites como la gestión del Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte, cambio de domicilio y otras diligencias registrales. La iniciativa forma parte de las políticas del Gobierno provincial para acercar los servicios públicos a las distintas regiones de Neuquén y garantizar un acceso más ágil y equitativo a los trámites esenciales.