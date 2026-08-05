Una situación complicada se vivió durante la madrugada del martes en la Ruta Nacional 23, a la altura de Clemente Onelli, cuando un colectivo de la Empresa Las Grutas con numerosos pasajeros a bordo quedó varado por las condiciones climáticas adversas.

El episodio ocurrió en un contexto de -3 °C y con sectores de la calzada afectados por hielo y nieve acumulada. Ante la emergencia, personal de Vialidad Nacional de Jacobacci desplegó un operativo de asistencia para rescatar y brindar apoyo a los pasajeros, quienes permanecieron dentro del vehículo hasta que se garantizó la seguridad en el traslado.

Las cuadrillas trabajaron en condiciones extremas, recorriendo la zona y aplicando medidas de prevención para evitar mayores complicaciones. El operativo incluyó el despeje de sectores críticos y la coordinación con equipos de emergencia locales, en una tarea que se extendió durante varias horas.

Desde el organismo nacional destacaron el compromiso de los trabajadores que, pese a las bajas temperaturas y las dificultades propias de la Línea Sur, mantienen presencia constante en las rutas para acompañar a los viajeros y garantizar la transitabilidad.

En este sentido, se reiteró la recomendación de circular con extrema precaución, portar cadenas y mantenerse informado sobre el estado de las rutas antes de emprender viaje.

La Ruta Nacional 23 es uno de los principales corredores que conecta la región sur de Río Negro con la cordillera, y durante el invierno suele registrar complicaciones por nevadas, hielo en la calzada y temperaturas extremas. En los últimos días, las intensas precipitaciones y el descenso térmico generaron múltiples intervenciones de Vialidad Nacional en distintos tramos, con operativos de asistencia a vehículos particulares y transporte de pasajeros.