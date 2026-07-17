Una maniobra que terminó de la peor manera dejó este viernes a gran parte de Centenario sin energía eléctrica. Una empresa que realizaba trabajos en la zona de la Estación Transformadora del EPEN, sobre calle 25 de Mayo, dañó con una máquina retroexcavadora un cable subterráneo de alta importancia para la distribución del servicio y provocó un corte que afectó a miles de usuarios.

El apagón comenzó poco después de las 11:20 y recién cerca de las 13 el suministro pudo restablecerse por completo, luego de una intensa intervención del personal técnico del EPEN.

Un solo golpe alcanzó para apagar media ciudad

El incidente ocurrió mientras una empresa contratista desarrollaba tareas dentro del sector de la Estación Transformadora.

Según informó oficialmente el EPEN, la retroexcavadora dañó un cable subterráneo, lo que provocó la salida de servicio de cuatro alimentadores eléctricos.

La falla dejó sin electricidad a los barrios Sayhueque, Sarmiento, Trahun Hue, Vista Hermosa, toda la segunda meseta y también al nuevo Parque Industrial, una de las zonas de mayor crecimiento de la ciudad.

Durante varias horas no hubo una estimación oficial sobre cuándo volvería el servicio, ya que primero fue necesario evaluar la magnitud de los daños y reorganizar el sistema para evitar nuevos inconvenientes.

"De milagro no hubo lesionados"

Mientras las cuadrillas trabajaban para recuperar el suministro, el jefe del EPEN, Jorge Huaiquil, confirmó que el daño fue importante y destacó un dato que encendió aún más la preocupación: "de milagro no hubo lesionados".

Los equipos técnicos realizaron maniobras para restablecer primero el suministro en la zona industrial, aislar el tramo del cable averiado y reconfigurar la red para devolver progresivamente la electricidad al resto de los sectores afectados.

Finalmente, cerca de las 13, todos los barrios recuperaron el servicio.

El trabajo ahora sigue bajo tierra

Desde el EPEN explicaron que el corte fue consecuencia directa del daño provocado durante los trabajos de la empresa contratista y señalaron que las tareas continuarán para reparar de manera definitiva el cable subterráneo afectado.

El episodio volvió a mostrar el impacto que puede generar una intervención sobre infraestructura eléctrica crítica: un solo error fue suficiente para dejar durante casi dos horas sin energía a buena parte de Centenario y obligar a desplegar un amplio operativo técnico para normalizar el sistema.