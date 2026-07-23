Lo que durante años fue una pelea judicial entre Río Negro y Chubut finalmente encontró una salida. Los gobernadores Ignacio Torres y Alberto Weretilneck firmaron en El Bolsón un acuerdo que transforma una deuda de más de $27.463 millones en una de las obras energéticas más importantes de la Patagonia. La promesa es contundente: dejar atrás los históricos cortes de luz que castigaron durante décadas a miles de familias de la Comarca Andina.

El convenio establece que $17.361 millones serán destinados a la construcción de una línea subterránea de interconexión eléctrica de 26 kilómetros entre las estaciones transformadoras El Coihue y Golondrinas, mientras que el resto de la deuda será cancelado mediante un plan de pagos. Según anunciaron, las obras comenzarán dentro de los próximos 15 días.

El conflicto que hoy parece quedar atrás nació en 1991, cuando Río Negro incumplió el compromiso asumido para financiar parte del Gasoducto Cordillerano. Chubut afrontó la inversión, inició una demanda que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia y, más de tres décadas después, ambas provincias decidieron cerrar el litigio mediante un acuerdo político. "El gobierno de nuestra provincia había incumplido aquel acuerdo y decidimos resolverlo entre nosotros", admitió Weretilneck durante la firma.

Weretilneck destacó la firma del convenio con Chubut para avanzar en obras “que mejoran significativamente la calidad de vida de vecinos y vecinas, sabiendo también lo importante que es acompañar el crecimiento y desarrollo de cada localidad de nuestra provincia”.

La nueva infraestructura reemplazará la vieja línea aérea sostenida por postes de madera, una red vulnerable a los temporales, las nevadas, la caída de árboles y los incendios forestales que tantas veces dejaron sin servicio a localidades como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y Las Golondrinas. Además, incorporará fibra óptica para monitorear el sistema en tiempo real y reducir los tiempos de respuesta ante cualquier falla.

El proyecto también contempla la ampliación de la Estación Transformadora Golondrinas y la construcción de una nueva estación transformadora en Cerro Perito Moreno, lo que permitirá abastecer el ciento por ciento de la demanda eléctrica sin depender de la Central Térmica de El Bolsón. Con esta obra, Lago Puelo y El Bolsón tendrán alimentaciones independientes, evitando que un desperfecto en un sector provoque apagones en toda la región.

"Hasta hace algunos años Lago Puelo era conocida como la capital nacional del corte de luz", recordó Torres, quien aseguró que esta inversión permitirá dejar atrás "un padecimiento de tantos años". El mandatario destacó además que se trata de una obra inédita, impulsada en conjunto por dos provincias sin intervención directa del Gobierno nacional.

El acuerdo forma parte de un plan de infraestructura que supera los $30.000 millones e incluye además la consolidación del sistema gasífero regional. Para Weretilneck, el convenio representa mucho más que una solución técnica. "Más allá de los límites geográficos, somos todos patagónicos", afirmó, convencido de que la integración energética marcará un antes y un después para el desarrollo de toda la Comarca Andina.