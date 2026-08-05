El Gobierno de Río Negro presentó este martes sus proyectos estratégicos ante la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), en el contexto de una agenda de trabajo en Estados Unidos destinada a fortalecer vínculos internacionales y atraer inversiones.

La reunión se realizó con Caroline Vik, Chief Policy Officer de la DFC, una de las principales autoridades del organismo que financia proyectos de infraestructura, energía, logística y desarrollo. Durante el encuentro, la delegación rionegrina expuso la visión de futuro de la provincia y los planes que se impulsan para potenciar la producción, diversificar la matriz energética y generar nuevas oportunidades de empleo.

Las autoridades provinciales remarcaron que cada reunión reafirma el potencial de Río Negro para crecer de la mano de la inversión y el trabajo. “Tenemos rumbo. Y ese rumbo es seguir gestionando el futuro de Río Negro”, señaló el gobernador Alberto Weretilneck tras el encuentro.

Agregó: "Nuestro primer encuentro fue en la Embajada Argentina en Estados Unidos, donde nos reunimos con el equipo de consejeros que nos acompaña y colabora en la organización de la agenda de trabajo que desarrollaremos durante estos días junto a organismos internacionales y entidades financieras".

Entre los proyectos destacados se mencionaron iniciativas de infraestructura vial y logística, planes de energía renovable y transición energética, y propuestas para el desarrollo productivo en sectores estratégicos de la provincia. La presentación buscó posicionar a Río Negro como un socio confiable para inversiones internacionales, con capacidad de generar impacto económico y social en la región.

La agenda en Washington D.C. forma parte de una estrategia de internacionalización que busca abrir nuevas oportunidades de financiamiento y cooperación. La participación de Río Negro ante la DFC se inscribe en un contexto de búsqueda de inversiones que permitan consolidar un modelo de desarrollo sostenible y competitivo.