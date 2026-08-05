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PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Río Negro presentó proyectos estratégicos ante la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos

El Gobierno de Río Negro expuso en Washington su visión de futuro y proyectos de infraestructura, energía y producción ante la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), organismo que impulsa inversiones estratégicas

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 05 de agosto de 2026 a las 07:00
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El Gobierno busca atraer inversiones internacionales

El Gobierno de Río Negro presentó este martes sus proyectos estratégicos ante la U.S. International Development Finance Corporation (DFC), en el contexto de una agenda de trabajo en Estados Unidos destinada a fortalecer vínculos internacionales y atraer inversiones.

La reunión se realizó con Caroline Vik, Chief Policy Officer de la DFC, una de las principales autoridades del organismo que financia proyectos de infraestructura, energía, logística y desarrollo. Durante el encuentro, la delegación rionegrina expuso la visión de futuro de la provincia y los planes que se impulsan para potenciar la producción, diversificar la matriz energética y generar nuevas oportunidades de empleo.

Las autoridades provinciales remarcaron que cada reunión reafirma el potencial de Río Negro para crecer de la mano de la inversión y el trabajo. “Tenemos rumbo. Y ese rumbo es seguir gestionando el futuro de Río Negro”, señaló el gobernador Alberto Weretilneck tras el encuentro.

Agregó: "Nuestro primer encuentro fue en la Embajada Argentina en Estados Unidos, donde nos reunimos con el equipo de consejeros que nos acompaña y colabora en la organización de la agenda de trabajo que desarrollaremos durante estos días junto a organismos internacionales y entidades financieras".

Entre los proyectos destacados se mencionaron iniciativas de infraestructura vial y logística, planes de energía renovable y transición energética, y propuestas para el desarrollo productivo en sectores estratégicos de la provincia. La presentación buscó posicionar a Río Negro como un socio confiable para inversiones internacionales, con capacidad de generar impacto económico y social en la región.

La agenda en Washington D.C. forma parte de una estrategia de internacionalización que busca abrir nuevas oportunidades de financiamiento y cooperación. La participación de Río Negro ante la DFC se inscribe en un contexto de búsqueda de inversiones que permitan consolidar un modelo de desarrollo sostenible y competitivo.

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