Río Negro dispuso una veda preventiva para la extracción, recolección, comercialización y consumo de moluscos bivalvos en el Área Natural Protegida Pozo Salado, en el golfo San Matías, tras detectarse niveles de toxina paralizante de moluscos (TPM) superiores a los establecidos para consumo humano. La medida se mantendrá vigente hasta que nuevos análisis determinen condiciones seguras.

La decisión se adoptó en el contexto del programa de monitoreo periódico de recursos marinos que lleva adelante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Las muestras de mejillones obtenidas en el sector Punta Mejillón fueron analizadas por el Laboratorio Regional de Salud Ambiental, que confirmó la presencia de TPM en concentraciones de riesgo.

La denominada “marea roja” es un fenómeno natural asociado a la proliferación de microalgas capaces de producir toxinas. Los moluscos bivalvos las acumulan al alimentarse sin que se modifique su aspecto, olor o sabor. Además, las toxinas no se eliminan mediante cocción ni con limón, vinagre o alcohol, lo que impide cualquier verificación casera sobre la seguridad de los ejemplares.

“La veda protege la salud y forma parte de una gestión responsable de nuestros recursos marino-costeros. Vamos a sostener los controles y los análisis necesarios hasta contar con condiciones que permitan levantar la medida”, señaló la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez.

Desde el punto de vista sanitario, el consumo de moluscos contaminados con TPM puede provocar intoxicación paralizante, cuyos síntomas aparecen entre 30 minutos y dos horas después de la ingesta. Incluyen hormigueo en labios, lengua, cara y extremidades, pérdida de fuerza muscular, náuseas, vómitos, dificultades para hablar y, en casos graves, parálisis respiratoria. Ante la aparición de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato al centro de salud más cercano.

Por este motivo, se solicita a residentes, pescadores recreativos y visitantes no recolectar ni consumir moluscos provenientes del área alcanzada por la veda y respetar las señalizaciones oficiales. Para el consumo, se recomienda adquirir productos únicamente en establecimientos habilitados y con controles sanitarios.

La medida permanecerá vigente hasta que los nuevos análisis determinen que los niveles de toxinas se encuentran dentro de los parámetros permitidos. La Secretaría de Ambiente continuará con los muestreos y controles preventivos en la zona y comunicará oficialmente cualquier modificación.