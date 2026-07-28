Rolando Figueroa: "No necesitamos deuda para cubrir gastos, sino para generar crecimiento"

El regreso de Neuquén a los mercados internacionales después de varios años, la mejora del perfil financiero de la provincia y el impacto de Vaca Muerta en el desarrollo económico fueron algunos de los ejes de la entrevista exclusiva que el gobernador Rolando Figueroa concedió al programa "Espacio para todos", conducido por "Pancho" Casado y que se emite por 24/7 Canal de Noticias. El mandatario explicó por qué considera que hoy la provincia está en condiciones de acceder a financiamiento en mejores términos que en el pasado.

La provincia del Neuquén concretó el jueves pasado una nueva emisión de bonos internacionales por 500 millones de dólares, con una tasa de interés del 7,35% y una vida media (WAL) de siete años. De esta manera, la provincia de Neuquén marca su regreso al mercado internacional de capitales con financiamiento "new monet" por primera vez desde abril de 2017.

Al respecto Figueroa sostuvo que para Neuquén representa una gran oportunidad. “No necesitamos esos recursos para cubrir gastos corrientes ni para pagar deudas. Todo lo contrario: buscamos financiamiento exclusivamente para invertir en infraestructura”, señaló durante la entrevista.

Agregó que el objetivo es “acelerar obras que generen externalidades positivas, es decir, inversiones que impacten favorablemente en la economía provincial y mejoren la calidad de vida de los neuquinos. Si logramos ejecutarlas más rápido, también generaremos mayores ingresos en el futuro”.

El mandatario provincial destacó el regreso de Neuquén a los mercados internacionales después de varios años.

Por otra parte, destacó que Neuquén “tiene una de las mejores calificaciones crediticias entre las provincias argentinas, aunque siempre existe el condicionante del bono soberano del país”. “En estos días mejoró la calificación de Argentina y nosotros ya teníamos previsto este escenario, por eso realizamos esta ronda de reuniones. La provincia incluso tiene una mejor calificación que la que históricamente tuvo el país y creemos que podemos obtener mejores condiciones”, sostuvo.

¿La provincia llega hoy en mejores condiciones que años atrás?



Sí. Neuquén siempre tuvo una buena calificación y durante estos dos años la hemos mejorado. El inversor extranjero mira primero el riesgo país y después analiza la provincia. Al mejorar ese indicador nacional, también mejora nuestro escenario para salir al mercado. Por eso estamos evaluando este momento para emitir deuda destinada exclusivamente a acelerar obras de infraestructura.

La provincia del Neuquén concretó el pasado jueves una nueva emisión de bonos internacionales por 500 millones de dólares, con una tasa de interés del 7,35% y una vida media de siete años.

Desde 2017 Neuquén no salía a buscar financiamiento internacional.



Son situaciones completamente distintas. El endeudamiento que recibimos tenía aproximadamente un 55% destinado a gastos corrientes. No era deuda para inversión, era deuda para sostener un Estado deficitario y mal administrado. No puede compararse con lo que estamos haciendo nosotros.



También es cierto que el gobierno anterior enfrentaba otras circunstancias y otros compromisos asumidos con el Gobierno nacional que no fueron cumplidos. Además, las tasas eran muchísimo más altas que las actuales. Primero decidimos ordenar las cuentas públicas. Achicamos el gasto del Estado y eso nos permitió comenzar a cancelar la deuda. Ya llevamos pagado casi el 50% del endeudamiento que recibimos, incluyendo intereses. En total, hemos cancelado más de 750 millones de dólares.



Imagínese todo lo que podríamos haber hecho si esa deuda no existiera. Por eso digo que estamos desendeudando la provincia y, al mismo tiempo, mejorando el perfil del endeudamiento, porque el financiamiento que buscamos es para invertir y generar crecimiento.

"El endeudamiento que recibimos tenía aproximadamente un 55% destinado a gastos corrientes. No era deuda para inversión, era deuda para sostener un Estado deficitario y mal administrado. Primero decidimos ordenar las cuentas públicas. Achicamos el gasto del Estado y eso nos permitió comenzar a cancelar la deuda. Ya llevamos pagado casi el 50% del endeudamiento que recibimos, incluyendo intereses. En total, hemos cancelado más de 750 millones de dólares."

Muchos sostienen que la capacidad de endeudamiento de Neuquén está directamente relacionada con Vaca Muerta.



Nosotros no vamos a salir con garantía de regalías, así que Vaca Muerta no tiene una relación directa con esta operación. Lo que genera confianza es que Neuquén está bien administrada y tiene futuro. Vaca Muerta es una roca ubicada a tres mil metros de profundidad. Es una condición necesaria, pero no suficiente para tener la provincia que hoy tenemos. El verdadero mérito es de los neuquinos. A partir de esa roca producimos industrialmente gas y petróleo, y gracias a eso hoy tenemos una economía dinámica. Somos la única provincia argentina que continúa generando empleo, no solamente vinculado a la industria del petróleo y gas, sino también a través del desarrollo de empresas de otros sectores.



Estamos reconvirtiendo la provincia y monetizando los recursos de nuestro subsuelo para reinvertirlos en rutas, incentivar el turismo y mejorar la calidad de vida de los habitantes.



Además, estamos elaborando la planificación de obras de riego que permitirán duplicar la superficie irrigada de la provincia. También avanzamos con el desarrollo del Corredor del Viento en Picún Leufú y con la construcción de dos plantas de tratamiento con aprovechamiento múltiple en Zapala y en Cutral Co-Plaza Huincul para incorporar nuevas superficies productivas.



En el norte provincial vamos a inaugurar la represa Villa del Nahueve y también vamos a aprovechar el agua destinada a la industria del petróleo y el gas para incorporar una importante superficie bajo riego destinada a la producción de pasturas y al desarrollo de la ganadería.



Esta reconversión de Neuquén está vinculada al crecimiento del turismo, la infraestructura, la industria del conocimiento, la producción, la ampliación de las hectáreas bajo riego y el desarrollo de nuevas fuentes de energía.