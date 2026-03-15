La Ruta 26 que conecta Caviahue y Copahue avanza a buen ritmo

El Ministerio de Infraestructura de Neuquén registró un avance del 25% en la obra de asfalto que se ejecuta sobre la Ruta Provincial 26. Las tareas se desarrollaron en el tramo de 6 kilómetros que conecta Caviahue y Copahue, con un presupuesto total de $11.500 millones.



Respecto a los trabajos recientes, el organismo informo que se completó el hormigonado de la rotonda ubicada en la intersección de las rutas provinciales 26 y 27. Actualmente, el movimiento de equipos y operarios se trasladó el sector donde se encuentra el acceso al aeródromo de la localidad.



Indicaron que la proyección de trabajo apunta a alcanzar el 50% de ejecución para mediados de abril, antes del cierre de la temporada por la veda invernal. El ritmo de las tareas permitió avanzar con el paquete estructural y el acondicionamiento de la calzada aprovechando el buen clima.



La obra de pavimentación de la Ruta 26 es especial porque incorpora soluciones de ingeniería diseñadas para soportar las rigurosas condiciones climáticas y geográficas de la zona cordillerana, caracterizada por amplitudes térmicas marcadas, heladas frecuentes y bajas temperaturas en invierno.



El proyecto en ejecución contempla una base granular drenante anticongelante de 24 centímetros, una membrana de polietileno de 200 micrones bajo la losa de hormigón de 20 centímetros de espesor, y la incorporación de microfibras en el hormigón para aumentar la resistencia del pavimento y reducir la aparición de fisuras, garantizando mayor durabilidad y transitabilidad ante las exigencias del clima y la altitud.



El Ejecutivo avanza con un plan de obras viales estratégicas para fortalecer la infraestructura de la Provincia, garantizar la seguridad, la conectividad y acompañar el desarrollo socioeconómico de la región. Se trata de una inversión histórica sin precedentes se afronta con recursos propios y fondos aportados por organismos internacionales a partir del buen cumplimiento y el orden fiscal demostrado por la provincia.



La firme decisión de avanzar en las obras viales se tomó a partir del retiro de la obra pública por parte de Gobierno nacional. Además, las mejoras en infraestructura vial y la pavimentación de nuevas rutas respaldan actividades vinculadas a la producción de gas, petróleo y turismo, entre otras.



