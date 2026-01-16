Neuquén avanza en la pavimentación de la Ruta 26, una obra que no solo mejora la conectividad hacia Caviahue-Copahue, sino que incorpora nuevas tecnologías para resistir las condiciones climáticas de la zona.

El proyecto emplea una base granular anticongelante de 24 cm, con una membrana de polietileno de 200 micrones bajo la losa, y una calzada de hormigón de 20 cm de espesor. Todo pensado para prolongar la vida útil de la ruta.

Además, se implementará una técnica innovadora en la región: el uso de microfibras dentro del hormigón para evitar fisuras superficiales y aumentar la resistencia de la estructura ante la amplitud térmica.

La obra, a cargo de la UTE Autovía-Arco, cubre 5,3 km y ya muestra un avance de más del 10%, bajo supervisión de la Dirección Provincial de Vialidad y el ministerio de Infraestructura.

Este diseño técnico responde a las necesidades específicas de una zona que sufre heladas frecuentes, lo cual históricamente ha dificultado la transitabilidad durante el invierno.

La pavimentación de la ruta mejorará el acceso al destino termal, aportando seguridad vial y mayor previsibilidad, lo que impulsa el turismo y la economía regional.