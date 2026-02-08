Un tramo clave que empieza a cambiar

La pavimentación de la Ruta Provincial 60, en el tramo que une el portal de acceso al Parque Nacional Lanín con el paso internacional Mamuil Malal, ya superó el 24% de avance.

El proyecto contempla la ejecución de 12,24 kilómetros de asfalto y forma parte del programa de equilibrio y desarrollo territorial financiado por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. El plazo de obra es de 18 meses.

En los últimos días, los equipos trabajaron en movimientos de suelo y en la construcción de obras de arte, como alcantarillas, tareas fundamentales para garantizar la durabilidad y seguridad de la traza.

Más seguridad y previsibilidad para cruzar la cordillera

El paso Mamuil Malal es uno de los cruces estratégicos entre Argentina y Chile. Con esta obra, la provincia sumará cuatro de sus ocho pasos internacionales completamente asfaltados, mejorando la conectividad y reduciendo riesgos para quienes transitan la zona.

Del lado chileno, la ruta 199 ya está totalmente pavimentada y conecta con centros turísticos como Pucón, Villarrica y Temuco. La mejora del lado neuquino consolida un corredor integrado que facilita el tránsito turístico y comercial.

La pavimentación no solo impacta en tiempos de viaje y seguridad vial, sino que también aporta previsibilidad en una región donde las condiciones climáticas suelen exigir infraestructura adecuada.

Un impulso directo al turismo

La Ruta 60 es parte del denominado “Circuito turístico de la fe”, que integra puntos emblemáticos como el Vía Christi y los espacios vinculados a Laura Vicuña en Junín de los Andes, además del Cultrún de San Ignacio, donde descansan los restos de Ceferino Namuncurá.

La mejora de la traza fortalece la accesibilidad a estos sitios y potencia el movimiento turístico en localidades como Aluminé, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.

También avanza la Ruta 61

En la región de los Lagos del Sur, otra obra relevante es la pavimentación de la Ruta Provincial 61, desde el fin del pavimento actual hasta el acceso al Parque Nacional Lanín.

El proyecto prevé asfaltar 8,5 kilómetros y tiene un plazo de ejecución de 12 meses. Actualmente registra un avance del 7,66%, con trabajos concentrados en la construcción de alcantarillas.

La traza bordea el Lago Huechulafquen y ofrece una vista privilegiada del volcán Lanín. Su pavimentación mejorará el acceso y acompañará el crecimiento turístico de una de las zonas más visitadas de la provincia.

Con estas obras en marcha, la infraestructura vial del sur neuquino empieza a mostrar un cambio sostenido que impacta en la seguridad, la conectividad y el desarrollo regional.