La provincia de Neuquén avanza a ritmo sostenido con un programa de infraestructura vial sin precedentes. Son 19 obras actualmente en ejecución, distribuidas en todo el territorio, a las que se suman cuatro ya finalizadas. En total, el gobierno proyecta alcanzar 600 nuevos kilómetros de pavimento en cuatro años, más del doble de lo construido en los últimos 16.

“Estamos llevando adelante un ambicioso plan de rutas para el bienestar de nuestra gente y orientado a potenciar las actividades que contribuyen al desarrollo de la provincia”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa, quien destacó la articulación entre conectividad, turismo y desarrollo económico —especialmente vinculado a Vaca Muerta— como ejes del programa.

Las obras priorizan corredores estratégicos, pasos fronterizos, circuitos turísticos y rutas de alto tránsito productivo. Entre las cuatro ya terminadas figuran los trabajos en la RP 39, el puente sobre el río Curi Leuvú en Caepe Malal, la RP 5 y la RP 23 entre Rahue y Aluminé.

Estas son las 19 obras actualmente en ejecución:

1. Pavimentación RP 23 – Tramo 1

Pino Hachado (RN 234) – Empalme RP 13 (Paraje Litrán)

38 km / 43% de avance

2. Pavimentación RP 23 – Tramo 2

Paraje Litrán – Puesto Jara

22 km / 42% de avance

3. Pavimentación RP 23 – Tramo 3

Puente Rahue – Pilo Lil

37 km / 20% de avance

Ruta escénica clave: conectará Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal.

4. Pavimentación RP 7 y 17 – Bypass de Añelo

23 km / 73% de avance

Desvía el tránsito pesado de la capital de Vaca Muerta.

5. Pavimentación RP 65

Empalme RN 40 – Villa Traful

34 km / 45% de avance

Financiamiento CAF – Turismo y conexión con Siete Lagos.

6. Pavimentación RP 60

Acceso Parque Nacional Lanín – Paso Mamuil Malal

12 km / 5% de avance

Permitirá un nuevo paso internacional pavimentado.

7. Pavimentación RP 46

Arroyo Coloco – Empalme RP 23

22 km

Obra iniciada en octubre, incluye la cuesta del Rahue.

8. Pavimentación RP 43

Las Ovejas – Puente sobre el río Varvarco

18 km

Impulsa el turismo en Domuyo, Colomichicó y Los Bolillos.

9. Pavimentación RP 62

Acceso Laguna Rosales – Puente Quilquihue

6 km

Clave para el turismo en el Lago Lolog.

10. Pavimentación RP 11

Empalme RP 13 – Moquehue

13 km – 24 meses de obra

Travesía rural con mejoras viales integrales.

11. Pavimentación RP 63

Empalme RN 40 – Villa Lago Meliquina

19 km

Ruta escénica, parte del circuito Siete Lagos.

12. Pavimentación RP 7

Cortaderas – Empalme RP 5 – Empalme RN 40

90 km (primer tramo en ejecución: 20 km)

Reducirá 100 km el recorrido entre Chos Malal y Neuquén.

YPF financia parte de la obra.

13. Pavimentación RP 21

Empalme RP 26 – El Huecú

9 km (primera etapa)

14. Pavimentación RP 26

Caviahue – Empalme RP 27

6 km (primera etapa)

Conecta con Copahue y el Salto del Agrio.

15. Repavimentación RP 46

Empalme RN 40 – Arroyo Coloco

50 km / 50% de avance

A cargo de Vialidad Provincial.

16. Pavimentación RP 61

Fin del pavimento – Acceso Parque Nacional Lanín

8,5 km – Plazo: 12 meses

A orillas del Lago Huechulafquen, frente al volcán Lanín.

17. Pavimentación acceso Los Catutos

Empalme RP 21 – Los Catutos

4 km

Obra reactivada tras haber quedado paralizada.

18. Repavimentación RP 6

Empalme RP 5 – Empalme RP 8

54 km – Plazo: 12 meses

Primera ruta de Neuquén con asfalto AM2.

19. Remediación Cerro de la Virgen

Chos Malal – Río Curi Leuvú

84.100 m³ removidos

Obra casi finalizada, realizada con el Ejército Argentino.

Para sostener el ritmo de inversión, la provincia sumó financiamiento internacional y acuerdos con operadores energéticos.

La Legislatura autorizó esta semana un crédito de 150 millones de dólares del Banco Mundial, destinado a nuevas rutas estratégicas como la RP 65 (hasta Villa Traful) y la RP 54 (hacia Manzano Amargo), además de impulsar el proyecto del Paso Internacional Pichachén.

En paralelo, se ratificó el fideicomiso para completar la circunvalación petrolera, que se integrará con el bypass de Añelo y abarcará 51 km de rutas 8 y 17.

Neuquén se convirtió además en la única provincia del país con tres financiamientos internacionales activos en simultáneo: CAF, Banco Mundial y BID.

Las 19 obras viales en ejecución no solo multiplicarán la red pavimentada, sino que reconfigurarán el mapa productivo, turístico y social de la provincia.

En menos de dos años, el plan vial neuquino —el más grande de su historia— ya está modificando rutas, acortando distancias, abriendo fronteras y consolidando nuevas oportunidades para el desarrollo.