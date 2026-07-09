La cuenta regresiva para el partido entre la selección argentina y Suiza se refleja en las fiambrerías del Alto Valle. A medida que se acerca el encuentro del sábado por los cuartos de final del Mundial 2026, las reservas de picadas crecieron y varios comercios ya organizan la producción para responder a la demanda.

En Neuquén capital, algunos locales comenzaron a trabajar casi exclusivamente con pedidos anticipados para esa jornada. Incluso, uno de los comercios anunció que solo aceptará reservas de determinadas variantes de picadas para el sábado. Esta decisión se tomó por la gran cantidad de encargos que viene recibiendo de grupos de amigos y fanáticos que se reunirán para seguir el partido.

Las reservas crecen a medida que se acerca el partido

En Cipolletti, una fiambrería con trayectoria en la región calcula que una picada ronda los $10.000 por persona. Hasta mitad de semana ya había recibido cerca de 200 reservas para el sábado y espera acercarse al millar antes del cierre de los pedidos.

Las propuestas incluyen distintas combinaciones, aunque algunos comercios limitaron la variedad para mejorar la logística.

No obstante, el movimiento no es igual en todos los comercios. Desde otros negocios del rubro reconocieron que las consultas aumentaron, aunque admitieron que las reservas todavía avanzan a un ritmo más lento de lo que esperaban para un partido de estas características.

En Neuquén, los valores dependen del tamaño de cada bandeja y de la variedad de productos elegidos. Las picadas más pequeñas, pensadas para cuatro a seis personas, se ofrecen entre $28.000 y $32.000. Las opciones medianas, para seis a ocho comensales, parten desde los 41.000 pesos, mientras que las más grandes, para ocho a diez personas, rondan entre $63.000 y $64.000.

Quesos y fiambres para compartir la pasión mundialista

Las propuestas incluyen combinaciones de quesos como pategrás, gouda, fontina y roquefort, junto con jamón cocido, jamón crudo, bondiola, lomo suizo, leber y distintos tipos de bastón español y criollo.

Los comerciantes coinciden en que cada partido de la Selección modifica la dinámica habitual de trabajo. Por eso muchos refuerzan la producción durante los días previos y organizan las entregas para evitar demoras cuando se acerca la hora del encuentro. Además, los que trabajan con horario corrido estiran la jornada laboral hasta que se retiren todos los encargos