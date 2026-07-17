El Gobierno nacional puso en marcha este viernes la planificación del operativo de seguridad para el regreso de la Selección Argentina luego de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este domingo, los dirigidos por Lionel Scaloni disputarán la final ante España y hay gran expectativa por el regreso de la delegación argentina a nuestro país..

Quiénes participaron de la reunión para diseñar el operativo de regreso de la Selección

La reunión fue encabezada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y contó con la participación de representantes de las Fuerzas Federales, Casa Militar y funcionarios del área de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro tuvo como objetivo comenzar a delinear el esquema de custodia, tránsito y ordenamiento que se implementará durante el retorno del plantel conducido por Lionel Scaloni.

Desde el oficialismo señalaron que la planificación anticipada busca evitar inconvenientes logísticos y garantizar condiciones de seguridad ante una eventual movilización masiva de hinchas en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Analizan medidas especiales en caso de un nuevo título mundial

En paralelo al diseño del operativo, en la Casa Rosada también evalúan medidas excepcionales vinculadas a una eventual consagración del seleccionado argentino.

Fuentes oficiales indicaron que no se descarta la firma de un decreto para establecer un feriado o asueto nacional el lunes posterior a la final, en caso de que Argentina derrote a España en el partido decisivo. Según trascendió, la definición será comunicada una vez concluido el encuentro.

La posibilidad de una jornada especial apunta a facilitar los festejos populares y la participación de la ciudadanía en eventuales celebraciones masivas.

Aerolíneas sumó un tercer vuelo especial a Nueva York

Mientras crece la expectativa por la final, Aerolíneas Argentinas anunció una tercera operación especial hacia Nueva York debido a la alta demanda de pasajes para presenciar el partido decisivo.

La empresa informó que las dos primeras frecuencias extraordinarias agotaron sus plazas en menos de 12 horas, por lo que decidió incorporar un nuevo servicio que partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22.

Según precisaron fuentes de la compañía, el valor base del pasaje para esta tercera operación fue fijado en 2.200 dólares más impuestos. Los tickets ya se encuentran disponibles a través de los canales de venta oficiales y agencias de viajes habilitadas.