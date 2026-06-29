El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, felicitó públicamente a Diego Santilli por su designación como nuevo jefe de Gabinete de Ministros de la Nación tras la escandalosa salida de Manuel Adorni. Y dejó un mensaje con fuerte contenido político. A través de sus redes sociales, no solo le deseó éxito en la nueva función, sino que además ratificó la voluntad de su gestión de mantener el trabajo conjunto con el Gobierno nacional en beneficio de la provincia.

El saludo llegó pocas horas después de que se conociera la designación de Santilli. Lejos de limitarse a un protocolo, Weretilneck aprovechó el mensaje para marcar cuál será la postura de Río Negro frente a la nueva etapa que se abre en la Casa Rosada.

"Felicitaciones Diego Santilli por tu designación como Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación", comenzó escribiendo el mandatario provincial. Luego agregó: "Te deseo el mayor de los éxitos en esta nueva responsabilidad, que demanda diálogo, gestión y una enorme vocación de trabajo para afrontar los desafíos del país".

Además, el gobernador hizo especial hincapié en la relación institucional entre la provincia y la Nación. "Desde Río Negro seguiremos trabajando con el mismo compromiso institucional de siempre", expresó, una frase que fue interpretada como una señal de continuidad en el vínculo con el Gobierno nacional pese a los cambios dentro del gabinete.

En ese mismo sentido, Weretilneck fue todavía más explícito al ofrecer respaldo al flamante funcionario nacional. "Contás con todo nuestro acompañamiento para fortalecer el trabajo conjunto entre la Nación y nuestra provincia, en beneficio de los rionegrinos y de todos los argentinos", sostuvo en el mensaje difundido a través de la red social X.

Con este mensaje, dejó en claro que Río Negro buscará sostener los canales de diálogo con la nueva conducción de la Jefatura de Gabinete, en momentos en que la coordinación entre las provincias y la Nación será clave para avanzar en temas de gestión y desarrollo, como la rutas 22 y 151 y los proyectos relacionados a la exportación de la producción de Vaca Muerta.