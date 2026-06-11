Bajo el marco de violencia de género, para reforzar las políticas que ayudan a las mujeres a salir de esos entornos y superar ese sufrimiento, el Concejo Deliberante de San Martín de los Andes aprobó un proyecto de ordenanza para implementar el "Programa Obligatorio de Formación en Masculinidades".

La iniciativa, impulsada por el Bloque Unión por la Patria y articulada con la Secretaría de Mujeres y Diversidad provincial, establece capacitaciones ineludibles para todos los trabajadores varones del ámbito municipal, sin distinción de rangos ni jerarquías institucionales.

Fue aprobada por unanimidad de los concejales presentes, entre ellos los impulsores: Santiago Fernández y Carlos Menéndez, pero también César Meza (PRO), y Pablo Padilla (MPN). El concejal Roberto Sicilia (Fuerza Libertaria) no se encontraba ya presente en la sesión. Las seis concejales de los distintos partidos, apoyaron la iniciativa.

Su importancia y los datos reales

El objetivo del programa que está implementando la provincia, es eliminar las complicidades cotidianas en los entornos laborales públicos y transformar el compromiso social en una política pública de prevención primaria.

Surge a partir de una necesidad real, ya que según el Observatorio de "La Casa del Encuentro, entre el 80% y el 85% de las mujeres asesinadas nunca habían denunciado a su agresor.

Según el mismo Observatorio en el 83% de los casos, la víctima tenía algún vínculo previo con el femicida: 59% eran parejas o ex parejas, el 11% eran familiares, el 13% eran amigos o vecinos. Solo el 7% de los agresores eran desconocidos, y el 10% restante es indeterminado ya que los agresores permanecen prófugos.

Estas capacitaciones, que constan de 2 encuentros de 2 horas, brindarán información veraz, espacios de reflexión y herramientas para actuar en caso de toparse con casos potenciales de violencia de género. Cabe destacar que la normativa se ejecutará de manera gratuita para el municipio.