La Municipalidad de Neuquén firmó un convenio con la EPET N°8 para que estudiantes de los últimos años de las orientaciones de electromecánica y construcción realicen prácticas profesionalizantes en distintas áreas operativas del municipio. La iniciativa permitirá que 43 alumnos de quinto y sexto año se incorporen a dependencias de la secretaría de Movilidad y Servicios al Ciudadano, donde podrán adquirir experiencia laboral y aplicar conocimientos técnicos antes de finalizar la escuela secundaria.

El acuerdo fue suscripto entre la jefa de Gabinete, María Pasqualini, y el director de la EPET N°8, Marcos Ariel Rodríguez. Tras la firma, el intendente Mariano Gaido recibió a los estudiantes y destacó la importancia de fortalecer el vínculo entre el sistema educativo y el municipio. “Es un orgullo que vengan a colaborar con la Municipalidad”, expresó el jefe comunal.

Desde la subsecretaría de Empleo informaron que las prácticas comenzarán el próximo lunes y se desarrollarán en dos etapas: 23 estudiantes iniciarán durante este cuatrimestre y el resto se incorporará en el segundo semestre del año.

El municipio y la EPET N°8 renovaron el convenio para fortalecer la formación técnica de los estudiantes.

La subsecretaria de Empleo, Clara Beverini, explicó que se prioriza la participación de alumnos de sexto año por el nivel de conocimientos técnicos adquiridos durante su formación, aunque remarcó la importancia del trabajo conjunto con estudiantes de quinto año para fortalecer el aprendizaje colaborativo.

“Los más avanzados acompañan a quienes todavía están incorporando algunos contenidos técnicos”, señaló la funcionaria, quien además destacó el acompañamiento de tutores de la institución educativa y de directores municipales para vincular la formación académica con la práctica diaria. Las tareas estarán distribuidas según las orientaciones de cada grupo. Los estudiantes de electromecánica trabajarán en talleres relacionados con alumbrado público, bombas, fuentes de agua y sistemas de semaforización.

El programa se desarrolla por cuarto año consecutivo dentro del ámbito municipal.

Por su parte, los alumnos de construcción participarán en proyectos vinculados al Observatorio Vial, parques temáticos y dibujo técnico mediante AutoCAD. La directora general de Soporte Técnico y Administrativo de Movilidad y Servicios al Ciudadano, Mariana Vilo, sostuvo que las prácticas permitirán a los jóvenes conocer el funcionamiento integral de los servicios públicos y comprender la importancia de brindar respuestas de calidad a la comunidad.

Esta es la cuarta edición de las prácticas profesionalizantes dentro del municipio y el tercer año consecutivo de trabajo articulado con la EPET N°8. Además, desde el municipio destacaron que otras instituciones educativas públicas y privadas también participan de la propuesta, entre ellas el CPEM N°42, la EPET N°14, la EPET N°20 y la Universidad Nacional del Comahue.