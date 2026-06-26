Sciacchitano: "Flybondi ha descontinuado el servicio y genera mucha incertidumbre"

Las reiteradas cancelaciones y reprogramaciones de vuelos de Flybondi siguen generando preocupación en Neuquén. El subsecretario de Turismo de la provincia, Sergio Sciacchitano, fue contundente al referirse a la situación y aseguró que el Gobierno provincial ya aplicó "multas multimillonarias" a la compañía, al tiempo que lamentó el impacto que los incumplimientos tienen sobre el turismo y los pasajeros.

En declaraciones a AM550, el funcionario calificó como "una pena" el presente de la empresa y sostuvo que los problemas dejaron de ser una novedad. "Es una pena realmente lo que está pasando con Flybondi. Ya no es novedad, viene sucediendo hace mucho tiempo", afirmó.

Sciacchitano explicó que la Provincia mantuvo reuniones y conversaciones con directivos de la aerolínea en busca de una solución, aunque reconoció que los resultados no fueron los esperados. "La provincia ha aplicado diversas multas multimillonarias a la empresa. Hemos estado en contacto con sus gerentes y sus referentes empresariales, pero lamentablemente es una empresa que hoy ha descontinuado el servicio no solamente en Neuquén, sino en todo el país", sostuvo.

"Genera incertidumbre y trastornos"

El subsecretario advirtió que la crisis de la low cost afecta directamente a quienes eligen Neuquén como destino turístico y también a los residentes que dependen del transporte aéreo. "Claramente genera mucha incertidumbre en el sector y muchos trastornos para los pasajeros. Ojalá lo puedan resolver, pero desde nuestro lugar creemos que hemos agotado todas las instancias para llegar a buen puerto", señaló.

En ese sentido, remarcó que la intención del Gobierno neuquino siempre fue mantener una relación con operadores confiables.

"Desde la provincia de Neuquén queríamos seguir trabajando con una empresa seria, pero en estas condiciones cada vez se complica más", expresó.

"La provincia ha aplicado diversas multas multimillonarias a la empresa. Hemos estado en contacto con sus gerentes y sus referentes empresariales, pero lamentablemente es una empresa que hoy ha descontinuado el servicio no solamente en Neuquén, sino en todo el país", sostuvo.

La apuesta por nuevas aerolíneas

Frente al escenario que atraviesa Flybondi, Sciacchitano aseguró que la Provincia continúa negociando para ampliar la conectividad aérea y sumar nuevas compañías.

"Siempre estamos trabajando para conseguir más frecuencias y la llegada de nuevas aerolíneas", indicó, aunque reconoció que el mercado aerocomercial atraviesa un contexto complejo y que las empresas priorizan la rentabilidad de cada ruta.

Entre las gestiones en marcha, confirmó que continúan las conversaciones con LATAM para concretar un vuelo entre Neuquén y Santiago de Chile. Además, se mantienen negociaciones con distintas aerolíneas brasileñas para abrir conexiones directas con San Pablo y Río de Janeiro.

"La idea es seguir sumando frecuencias y más conectividad, no solamente para el aeropuerto de Neuquén, sino también para Chapelco", destacó.

Neuquén apuesta al turismo pese al conflicto

Las declaraciones del funcionario se dieron durante el lanzamiento de la temporada de invierno de la ciudad de Neuquén, donde destacó el crecimiento del turismo en la capital provincial gracias a la inversión en infraestructura, la oferta gastronómica, los eventos culturales y el fortalecimiento de la conectividad.

En ese marco, también celebró que la ciudad sea sede de la Copa Davis, un evento que, aseguró, impulsará la ocupación hotelera, el movimiento gastronómico y la actividad turística en toda la región.