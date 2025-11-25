Tras no participar en las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, una línea interna del Movimiento Popular Neuquino (MPN) busca comenzar el camino de la reconstrucción partidaria con el objetivo de volver a ganar la Provincia en los comicios del 2027, luego de la dura derrota que sufrió el espacio a manos de Comunidad en abril del 2023.



Se trata del Movimiento de Acción Política, también conocido como MAPO, que convocó a una reunión política abierta para mañana a las 17.00 en la sede de Jujuy al 155, en Neuquén capital. Los puntos centrales del comunicado que se difundió en las últimas horas.



“El MPN, nuestra histórica fuerza política, atraviesa un momento que nos convoca a una profunda reflexión y, sobre todo, a la acción. Ha llegado la hora de que la base y la militancia, la verdadera esencia de nuestro movimiento, tomen la palabra para recuperar al MPN como la principal herramienta política y de transformación de la provincia del Neuquén”, expresa el escrito en primer lugar.



En ese sentido continúa: “No se trata de buscar culpables, sino de reencontrarnos con la fuente de nuestra identidad. Para ello, proponemos un diálogo franco, abierto y sin exclusiones, que nos permita reconstruir el camino sobre la base sólida de nuestros principios fundacionales”.



“Reafirmando nuestra esencia recordemos la declaración de principios que nos dio origen y que sigue siendo nuestra brújula”, esboza el comunicado y menciona los siguientes puntos:



Esencia profundamente democrática. El MPN nació para responder a las aspiraciones de amplios sectores populares, fundando su actuación en las “manifestaciones intergiversables del pueblo neuquino, cuya voluntad consulta y aspira a representar”. Hoy, más que nunca, debemos garantizar que la voz de los afiliados sea la que guía nuestro accionar.



Compromiso con Neuquén. Nos comprometimos a asegurar “el progreso material de la Provincia y la felicidad de sus habitantes, el mantenimiento firme de sus bienes espirituales y la consolidación de la paz social”. Este es el pacto histórico que debemos honrar con nuevas soluciones concretas y dispuestas al sacrificio.



Justicia Social y humanismo. La implantación de la justicia social como “norma y más alta actividad del Estado” es el objetivo superior de nuestro partido. Nuestra esencia es cristiana y humanista, inspirada en principios simples y populares.



Unidad y principios inquebrantables. Nuestra dinámica debe encuadrarse en la filosofía que busque la unidad para fomentar y consolidar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Patria, actuando y exigiendo siempre dentro de las reglas igualitarias de la Constitución.



Finalmente, la agrupación exige:



1. Revisar nuestra Carta Orgánica a la luz de los principios fundamentales, asegurando que los cauces internos de participación sean genuinamente democráticos y representativos.

2. Generar una Plataforma Programática renovada que aborde con soluciones concretas los desafíos del Neuquén actual, desde la base hacia la cúpula.

3. Restablecer la confianza en nuestro Movimiento, con la convicción de que solo unidos podremos recuperar el rol de fuerza principal y de vanguardia en la Provincia.