Hasta el 23 de agosto, restaurantes, vinotecas y espacios gastronómicos de Neuquén capital y localidades cercanas ofrecerán propuestas especiales para celebrar el Día Mundial del Pinot Noir, que se conmemora cada 18 de agosto. Degustaciones, menús de pasos, maridajes, descuentos y copas de cortesía forman parte de una agenda que busca acercar el vino neuquino al público y fortalecer el enoturismo.

La Semana del Pinot propone un recorrido por diferentes establecimientos que prepararon experiencias gastronómicas y enológicas para descubrir las distintas expresiones de esta cepa. Participan bodegas neuquinas con propuestas que combinan vinos, gastronomía y productos regionales.

La iniciativa pretende poner en valor al Pinot Noir como una de las variedades emblemáticas de la vitivinicultura neuquina y, al mismo tiempo, generar un circuito que permita a residentes y visitantes acercarse al mundo del vino a través de experiencias accesibles y diversas.

Entre las propuestas se encuentra Aura Restaurante, en Belgrano 174, que ofrecerá un menú de plato principal y postre, acompañado por una bebida sin alcohol y una copa de Pinot o Pinot Rosé de bodega Schroeder.

En Bebeto, ubicado en Salta 27, habrá un 25 por ciento de descuento en todos los Pinot, los jueves, viernes y sábados, además de la posibilidad de consumirlos por copa.

Por su parte, Triana Vinoteca, en Córdoba 370, propone una degustación de más de 16 vinos, acompañada por un menú de pasos en Finca Café & Winebar.

Casa León Restaurante, en Alderete 1607, ofrecerá un menú especial compuesto por entrada y plato principal, acompañado por una copa de Primogénito Pinot Noir.

En De La Ribera Restaurante, ubicado en Isla 132, Paseo de la Costa, se podrá disfrutar de un menú especial Patagonia acompañado por una copa de invitación de Pinot de Finca La Papay.

Dolpra Restaurante, en Trabajadores Estatales Neuquinos 352, propone entrada y plato principal con una copa de cortesía de Primogénito Pinot Noir de bodega Patritti.

En Dunstan, sobre ruta 22, kilómetro 1230, la propuesta incluye un menú de tres pasos acompañado por una copa de Pinot Noir Familia Schroeder.

Otra de las opciones será El Oscuro Mesón, en Santos Della Gaspera y Marta Verón de Mora, Centenario, que ofrecerá un menú de cinco pasos con una copa de cortesía de Pinot Noir los días 14, 22 y 23 de agosto.

Degustaciones y propuestas especiales

La agenda también incluye experiencias especialmente diseñadas para los amantes del vino. En Portento, ubicado en avenida Argentina 810 durante la semana habrá vinos de la bodega Schroeder disponibles por copa.

Quercus Vinoteca, en Choique 2620, ofrecerá un 10 por ciento de descuento en todos los Pinot Noir durante la Semana del Pinot, sumándose al circuito de establecimientos que invitan a descubrir diferentes etiquetas.

En Kactus Restaurante, en Naranjo en Flor 322, se podrá disfrutar de un menú especial acompañado por una copa de vino Pinot Noir de cortesía.

La propuesta se extenderá también hacia Senillosa, donde Impasse ofrecerá un menú de sushi maridado con Pinot Noir, con reserva previa, en Zampa 134.

En Malma de San Patricio del Chañar se realizará durante el fin de semana del 22 un Pop Up Malma x Ventimiglia, con maridaje de quesos Ventimiglia y una selección de Pinot Noir de bodega Malma.

Finalmente, Schroeder propone un menú de cuatro pasos con maridaje exclusivo de sus Pinot Noir, sumando una experiencia vinculada con la producción vitivinícola neuquina.

Vino, gastronomía y territorio

La Semana del Pinot propone así una celebración que trasciende la degustación y combina diferentes sectores de la economía regional. Restaurantes, vinotecas, bodegas, productores gastronómicos y sommeliers forman parte de una agenda que permite conocer la diversidad de estilos y perfiles que ofrece el Pinot Noir elaborado en Neuquén.

El clima, el suelo y las características productivas de la región permiten obtener vinos con identidad propia, y la gastronomía se convierte en una herramienta para descubrirlos desde diferentes perspectivas.

En este sentido, el enoturismo adquiere un papel cada vez más relevante dentro de la oferta turística neuquina. Las experiencias alrededor del vino permiten conocer no sólo las etiquetas, sino también el territorio donde se producen, las historias de las bodegas y el trabajo de quienes forman parte de la cadena vitivinícola.