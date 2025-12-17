Este jueves 18 se realizará la feria de frutas finas en Neuquén, en la intersección de calle Avenida Argentina e Independencia, donde 15 productores ofrecerán sus mejores frutas, cosechadas en estos días, directamente al consumidor.

Desde el centro PyME-ADENEU recomiendan asistir temprano, ya que estarán desde las 14 hasta las 18 o hasta agotar stock. En ocasiones anteriores debieron cerrar antes de tiempo ya que no quedaban más frutas.

Ahora, a menos de 24 horas de la gran feria, adelantaron lo que todos se preguntaban: a cuánto se venderán las frutillas, frambuesas y moras.

Informaron que la caja de 3kg de frutillas de primera calidad tendrá un precio de $15.000, mientras que el kilo saldrá $6.000. En el caso de las frutillas de segunda calidad, se venden los 3kg a $12.000 y el kilo a $4.000.

Por otro lado, las frambuesas y moras tendrán el mismo precio.

1kg: $15.000

250 gramos: $4.500

200 gramos: $4.000

150 gramos: $3.500

La mayoría de los productores llegarán desde Plottier, pero también de Centenario, Senillosa y Vista Alegre. Es una oportunidad para conseguir los productos a un precio especial y apoyar la economía de los productores de la zona.