Gaido anunció que la Avenida Mosconi tendrá otro nombre y se definirá con participación ciudadana

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, anunció que la actual Avenida Mosconi podría cambiar nuevamente de denominación y adelantó que el futuro nombre será definido mediante un proceso de participación ciudadana. La decisión surge, según explicó, a partir de conversaciones con comerciantes y vecinos frentistas del corredor en el marco de las obras de reconversión urbana que se llevan adelante.

“El planteo que nos han hecho en las conversaciones con frentistas y comerciantes es la necesidad de un nuevo nombre para la avenida”, señaló el jefe comunal, quien remarcó que acompañará la iniciativa surgida desde el sector privado.

“Siempre he dicho que voy a acompañar las propuestas que me haga el sector privado”, afirmó Gaido, y aclaró además que la nueva denominación no estará vinculada a dirigentes políticos. “No llevará el nombre de ningún político”, recalcó.

El intendente adelantó que el municipio impulsará instancias de participación ciudadana para definir la nueva identidad del corredor vial, uno de los más importantes del ejido urbano.

Una avenida en plena transformación

El debate sobre el nombre se da en paralelo a las obras de reconversión urbana que se ejecutan sobre la traza, actualmente intervenida con trabajos de infraestructura, urbanización y mejoras viales que buscan consolidarla como una avenida moderna y plenamente integrada a la ciudad.

El corredor atraviesa Neuquén de este a oeste y constituye un eje estratégico para la circulación, el desarrollo comercial y la conexión con la vecina localidad de Plottier. Las intervenciones incluyen mejoras en accesos, ordenamiento del tránsito, infraestructura peatonal y adecuaciones propias de una vía urbana.