Los Bomberos Voluntarios de General Roca confirmaron su adhesión al sirenazo nacional convocado para este jueves, en reclamo por la deuda millonaria que el Gobierno mantiene con el sistema de bomberos. La medida se realizará en simultáneo en todos los cuarteles del país y busca visibilizar los incumplimientos en el financiamiento previsto por ley.

El presidente de la Asociación, Manolo Carrillo, explicó que “es una medida a nivel nacional, tiene que ver con algunos incumplimientos. La ley de financiamiento de bomberos se recauda a partir de los seguros y se distribuye en todos los cuarteles. No todos están en condiciones de cobrar y hay un remanente de 59 mil millones”.

Carrillo detalló que en el caso de Roca deberían llegar 47 millones de pesos, recursos que permitirían adquirir seis equipos estructurales, seis equipos autónomos con máscaras y cubrir la mitad del costo de una autobomba. “Tenemos vehículos que tendríamos que cambiar, van sumando edad, hay reparaciones, seguros, 45 integrantes en cada cuartel. Por eso nos sumamos al sirenazo, porque entiendo que es la única manera de que nos escuchen”, señaló.

El dirigente también cuestionó la falta de devolución del IVA en las compras realizadas por los cuarteles y el impacto del estado de las rutas nacionales en la operatividad. “Es una ausencia importante del Estado. Todas las compras se pagan en dólares y a nosotros la inflación en dólares nos mata. Veo lo que pasa con las rutas, con las universidades, con el Garrahan, no me sorprende la ausencia del Gobierno nacional”, afirmó en Radio Kaos.

La protesta se incluye en el reclamo nacional por la transferencia de fondos que ascienden a más de 59 mil millones de pesos, recursos ya recaudados y con afectación específica establecida por la Ley Nacional N.º 25.054. La falta de cumplimiento afecta directamente la capacidad de respuesta de los cuarteles voluntarios en todo el país.