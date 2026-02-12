“No se crean puestos formales”

Federico Sturzenegger salió a explicar los ejes de la reforma laboral aprobada en el Senado y puso el foco en el diagnóstico que, según afirmó, atraviesa el mercado de trabajo argentino: más de la mitad de los trabajadores en la informalidad y una década sin generación de empleo formal.

“Esta ley viene a solucionar el problema de que en la Argentina más de la mitad de los trabajadores son informales y hace una década que no se crean puestos de trabajo formales”, sostuvo el ministro de Desregulación.

El proyecto, que todavía debe pasar por la Cámara de Diputados, modifica aspectos vinculados a cargas sobre el empleo, negociaciones colectivas y litigios laborales.

El fin del “carancheo”, según el ministro

Sturzenegger planteó que uno de los objetivos centrales es eliminar gravámenes que, según indicó, desincentivan la contratación. En esa línea, lanzó una frase que generó repercusiones: “se acabó el ‘carancheo’ del Estado con esos gravámenes sobre los puestos de trabajo que se crean”.

El funcionario aseguró que la reforma apunta a reducir costos asociados a nuevas incorporaciones y a modificar la estructura de convenios colectivos.

Convenios más fragmentados y sindicatos por empresa

Sobre las negociaciones colectivas, explicó que dejará de existir un esquema único a nivel nacional y que los convenios más específicos prevalecerán sobre los generales.

“Convenio menor va a prevalecer sobre el mayor para no tener un esquema rígido”, señaló.

Además, indicó que el nuevo marco habilita la posibilidad de sindicatos por empresa, lo que implicaría un cambio en la dinámica tradicional de representación laboral.

Juicios laborales y plazos más cortos

Otro punto central de la reforma es el tratamiento de los litigios. El ministro aclaró que no se modifica la indemnización de un mes por año trabajado, pero sí el criterio sobre fallos judiciales que, según expresó, elevaban los montos de manera significativa.

“Esto reducirá los márgenes de incertidumbre para que no haya sorpresas”, afirmó en relación con intereses y honorarios periciales. También remarcó que la ley incorpora la caducidad de instancia con un plazo de seis meses para evitar que los juicios se extiendan sin límite.

“Estos litigios podían durar para siempre y ahora tienen un plazo de reducción bastante rápido”, explicó.

Banco de horas y flexibilidad

En cuanto al banco de horas, Sturzenegger lo presentó como una herramienta para reorganizar la jornada laboral. “Si una persona quiere trabajar un día menos a la semana y lo puede compensar con más horas el resto de los días”, ejemplificó al describir el esquema.

“Estas reformas van a permitir adecuar la oferta laboral al nuevo mundo del trabajo que es muy cambiante”, agregó, y sostuvo que el objetivo es facilitar la inserción de personas que hoy no forman parte del mercado formal.

El debate ahora se traslada a Diputados, donde la reforma definirá su futuro y donde los cambios propuestos volverán a quedar bajo la lupa.