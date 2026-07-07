Suspendieron las clases del turno mañana en Villa La Angostura por las condiciones climáticas ¿y a la tarde?

La Supervisión Escolar dispuso la suspensión del dictado de clases para este martes en todos los establecimientos educativos de Villa La Angostura correspondientes al turno mañana, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a la región cordillerana. La medida fue comunicada a las familias a través de los canales oficiales de las escuelas, luego de los alertas emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional por lluvias intensas y nevadas.

Desde el ámbito educativo informaron que, por el momento, la suspensión alcanza únicamente a las actividades del turno mañana. Sin embargo, no se descarta que la decisión pueda extenderse al turno tarde, dependiendo de la evolución del tiempo y de las recomendaciones de los organismos encargados de evaluar las condiciones de seguridad.

Durante la jornada del lunes, algunos establecimientos ya habían adelantado que la definición sobre el funcionamiento de las clases se tomaría a primera hora del martes, una vez analizado el estado del clima. En otros casos, la suspensión fue comunicada de manera preventiva ante el pronóstico de lluvias y nevadas que afectan a la zona.

El escenario meteorológico también coincide con una jornada especial para los vecinos, ya que desde las 13 la Selección Argentina disputará su partido por los octavos de final frente a Egipto. Mientras tanto, las autoridades continúan evaluando la situación para determinar si será necesario adoptar nuevas medidas en los establecimientos educativos.

El Parque Nacional Nahuel Huapi informó que continúa vigente un alerta naranja y amarillo por lluvias para este martes, con precipitaciones persistentes que podrían dejar acumulados de entre 10 y 30 milímetros en las zonas bajo alerta amarilla y entre 30 y 60 milímetros en sectores alcanzados por el alerta naranja, con posibilidad de superar esos valores de manera puntual.

Además, permanece activo un alerta amarillo por nevadas, con acumulaciones estimadas de entre 10 y 20 centímetros en sectores cordilleranos. Ante este panorama, se solicitó a residentes y visitantes extremar las precauciones, mantenerse informados y atender las recomendaciones sobre posibles cierres preventivos de senderos y áreas de uso público.