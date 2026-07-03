La Municipalidad de Villa La Angostura intervino para asistir a la mujer que permanecía desde hacía varios días en una carpa instalada en un terreno baldío del barrio El Cruce. La Secretaría de Desarrollo Humano explicó que la actuación comenzó tras un aviso de la Policía y que el objetivo fue reducir el riesgo que implicaba permanecer a la intemperie en medio de las bajas temperaturas.

La secretaria de Desarrollo Humano, Fernanda Condori, informó que profesionales de la Dirección de Fortalecimiento Comunitario se acercaron al lugar para dialogar con la mujer y ofrecerle distintas alternativas de resguardo. Aunque en un primer momento rechazó las opciones propuestas, aceptó mantener el contacto con el equipo técnico.

El caso generó preocupación entre los vecinos del barrio El Cruce por las bajas temperaturas y el riesgo que implicaba permanecer a la intemperie.

A partir de esa primera intervención, el Municipio reconstruyó su red familiar y tomó contacto con sus tres hijos para coordinar una estrategia de acompañamiento. Como medida inmediata, la comuna financió una noche de alojamiento en un hostel mientras se trabajaba en una alternativa consensuada. Finalmente, la continuidad del proceso quedó en manos de la familia, que asumió el compromiso de colaborar en la búsqueda de una solución habitacional.

El Municipio explicó los alcances de la asistencia

Condori aclaró que la Secretaría de Desarrollo Humano no dispone de viviendas ni de un sistema de alojamiento permanente para este tipo de casos. Explicó que el rol del Estado municipal consiste en intervenir ante situaciones de vulnerabilidad extrema, ofrecer recursos de emergencia y acompañar a las personas durante un tiempo limitado.

La Secretaría de Desarrollo Humano aclaró que su función es brindar contención y asistencia transitoria, no soluciones habitacionales permanentes.

En ese sentido, remarcó que no es posible retirar compulsivamente a quienes permanecen en la vía pública ni brindar soluciones habitacionales definitivas, por lo que las intervenciones se orientan a fortalecer las redes familiares y comunitarias para garantizar un acompañamiento sostenido.

El caso generó preocupación en el barrio

La situación se conoció luego de que vecinos del barrio El Cruce manifestaran su preocupación por la presencia de la mujer en un terreno ubicado en la esquina de Colihue y Los Notros, en plena ola polar.

Los habitantes de la zona señalaron el riesgo que implicaba permanecer a la intemperie durante el invierno y expresaron su deseo de que se encontrara una solución que priorizara la integridad de la mujer.