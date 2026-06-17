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Tomar recaudos

Por tareas de mantenimiento eléctrico podría faltar agua en Cutral Co y Plaza Huincul durante dos días

Los municipios de la comarca petrolera fueron avisados ya que son los encargados de la distribución del agua en la comarca. 

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Miércoles, 17 de junio de 2026 a las 15:29
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El Ente Provincial de Agua y Saneamiento de Neuquén (EPAS) notificó a las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul sobre la posibilidad de que la provisión de agua en bloque se vea afectada mañana y el viernes 19 de junio, entre las 11 y las 17 horas. Por esto se pidió que tomen los recaudos para evitar alteraciones al suministro.

Desde el organismo dependiente del Ministerio de Turismo Ambiente y Recursos Naturales de la Provincia, se explicó que tal situación obedece a que el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) realizará tareas de mantenimiento en la línea LMT 33 KV ET Cutral-Co- EPAS y afectará el sistema Cutral-Co Buena Esperanza, imposibilitando impulsar agua a las cisternas de ambas localidades.

Según lo informado por el Ente proveedor de energía, el corte de energía finalizará a las 17, por lo tanto, se estima que en ese momento comenzarán a funcionar nuevamente los equipos de bombeo y se iniciará el proceso de presurización de las cañerías para restablecer el suministro a las comunidades.

El aviso anticipado a las dos municipalidades se debe a que los gobiernos locales son los responsables de brindar el servicio de distribución en la comarca.

Cabe aclarar que los equipos de bombeo ubicados en la toma del río Neuquén y en la Planta Potabilizadora tienen altos consumos, por lo tanto, no es posible aislarlos del sistema energético durante un tiempo tan prolongado.

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